Есента в българската традиция не е само време на плодородие и прибиране на реколтата. Това е и преходен сезон, наситен с вярвания, предания и символи. Народът е вярвал, че в този период природата се пречиства, а човек трябва да внимава за знаците, които носят дъждът, листата и птиците.

Дъждът като благословия и предупреждение

Есенният дъжд винаги се е приемал като знак за плодородие. Ако завали на Димитровден - 26 октомври, се е вярвало, че зимата ще бъде мека. Силен дъжд в края на ноември обаче предвещавал тежък и дълъг студ.

Листата и техните послания

По това как падат листата от дърветата, хората са „разчитали“ какво ще донесе сезонът. Ако листата паднат бързо и наведнъж, зимата се очаквала сурова. Ако обаче се задържат дълго по клоните, това било знак за продължителна есен и по-благоприятна зима.

Птиците като пратеници

Отлитането на щъркелите и лястовиците се свързвало с приключване на топлия период. Късното им заминаване било добър знак – символ, че слънчевите дни ще се задържат още малко. Прелитането на жерави високо в небето се е тълкувало като знак за студ, който идва бързо.

Домът и стопанството

Вярвало се е, че есента е време за почистване не само на къщата, но и на душата. Хората са прибирали предмети, дрехи и инструменти, които не използват, защото смятали, че оставени навън, могат да „поканят“ студ и болести. На Михайловден (8 ноември) често се е коли жертвен петел – вярвало се е, че това ще предпази дома от зли сили през зимата.

Сънища и символзъм

Особено внимание се е обръщало на сънищата в преходните есенни нощи. Сънуване на огън е било знак за семейна радост, а вода - за пречистване. Ако човек сънува падащи листа, това се тълкувало като предупреждение за предстоящи промени.

Есента като духовен преход

Българският фолклор възприема есента не само като сезон на прехода и завършването, но и като време за равносметка. Това е период, когато човек трябва да „прибере“ и подреди не само реколтата, но и собствените си мисли и чувства, за да влезе чист в зимата.

