Много стопани на котки се питат колко време е безопасно да оставят своя домашен любимец сам вкъщи. Отговорът зависи от възрастта, здравословното състояние и характера на котката, както и от това колко добре е подготвен домът за нейното самостоятелно пребиваване.

Колко време може котката да бъде сама

Котенца под 6 месеца

Малките котенца изискват по-често хранене и повече внимание. Те не трябва да остават сами за повече от 2–3 часа, защото могат да се изморят, да огладнеят или да попаднат в опасни ситуации.

Млади и възрастни котки 6 месеца – 10 години

Повечето здрави възрастни котки могат да бъдат сами за седмица, ако имат достатъчно храна, вода и безопасна среда. Все пак редовното взаимодействие с човек е важно за тяхното психическо здраве.

Възрастни и болни котки

Котки с хронични заболявания или напреднала възраст не трябва да остават сами повече от няколко часа без наблюдение. Те могат да имат нужда от специална храна, лекарства или помощ при движение.

Какво трябва да осигурите, преди да оставите котката сама

Храна и вода

Уверете се, че котката има достатъчно прясна вода и храна. За по-дълги отсъствия, над 5-6 дни, може да се използват автоматични поилки и дозатори за храна.

Безопасна среда

Премахнете опасни предмети, токови кабели, растения, които са токсични за котките, и дребни предмети, които могат да бъдат погълнати.

Тоалетна

Почистете котешката тоалетна преди отсъствието и осигурете достатъчно пространство за котката.Препоръчително е да оставите на котето поне две тоалетни.

Развлечение и активност

Оставете любимите играчки на животното, това минимализира стреса.

Допълнителни съвети

Използвайте камери за домашни любимци, ако искате да наблюдавате котката си дистанционно.

Постепенно привиквайте котката към кратки отсъствия, за да намалите стреса при по-дълго време сама.

Ако забележите промени в поведението, апетита или тоалетните навици, това може да е знак, че котката изпитва стрес или здравословен проблем.

