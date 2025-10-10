В света на социалните мрежи рядко се среща животно, което да пленява така с изражение, мимика и чар, които не се забравят, но Рекси е едно от тези изключения. 11-годишният котарак се превърна в истинска интернет сензация и спечели симпатиите на своите фенове със своята трогателна история.

Профилът на котката в социалните мрежи има близо 800 хил. последователи, а всеки един негов пост събира обожанието на хората, които познават неговата лична история.

Кой е Рекси?

Котаракът е роден на 18 ноември 2014 г. Той е специално коте със затруднения: задните му лапи са парализирали вследствие на нараняване.

Рекси е осиновен от приют от собственичката му Даша, която избира да му даде шанс, дори след като лечението не може да възстанови способността на задните крайници.

Какво го прави толкова експресивен

Рекси сякаш "говори" с лицето си - той има широка гама изражения: от щастие, любопитство и възбуда, до леко недоволство, драма или тихо недоволство.

Един от най-отличителните му навици е да издава езика си ("blep" - малка част от езика, която се показва) и "mlem" (сякаш ще ближе нещо). Това създава още по-живи и забавни снимки, които хората обичат да споделят.

Снимка:

Мобилност и адаптация

Въпреки че задните му лапи не функционират, Рекси се движи, играе и проучва света. Понякога е в количка, друг път се придвижва само с помощта на предните лапи.

Животът с Рекси

Освен парализираните задни крайници, Рекси има хронично бъбречно заболяване. Не е в критичен стадий, но изисква наблюдение и грижа. Грижата за него е отчасти предизвикателство, но животът му носи истинско вдъхновение.

Специални грижи

Собственичката му разказва, че има ежедневни рутинни задачи, които другите котки не изискват - например нуждата от помощ при изпълняването на физиологични нужди, почистване, осигуряване на комфорт и подходящо пространство за игра и почивка.

Снимка:

Духът на Рекси

Въпреки предизвикателствата, Рекси често излъчва радост, любопитство и дружелюбие. Неговата жизненост и положително отношение към живота вдъхновяват и неговите почитатели.

