Истински празник на любовта последва историческата победа на Испания на Световното първенство по футбол. Само часове след като „Ла Фурия Роха“ триумфира с титлата след победа с 1:0 над Аржентина на финала на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, приятелката на Ламин Ямал - Инес Гарсия Сантос, отправи емоционално послание към младата футболна звезда.

19-годишният Ямал изигра важна роля в похода на Испания към втория ѝ трофей от Световно първенство, а успехът затвърди мястото му сред най-големите таланти в световния футбол. Заедно с отбора той изживя един от най-значимите моменти в кариерата си, а близките му хора не пропуснаха да споделят гордостта си.

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Сред първите, които поздравиха футболиста, беше именно Инес. Тя публикува снимка на двамата в социалните мрежи с кратко, но силно послание: „Ти го направи. Поздравления, любов моя. Ти си световният шампион.“

Ямал не остана безучастен към романтичния жест и отговори на публикацията кратко, но ясно: „Обичам те, любов моя“.

Любовната им история

Връзката между Ламин Ямал и Инес Гарсия Сантос привлече огромно внимание още с обявяването си в публичното пространство. Двамата, според множество спортни издания, са се запознали чрез социалните мрежи, а по-късно са потвърдили отношенията си. Самата Инес е споделяла, че зад началото на романса им няма драматична или приказна история, а просто естествено развитие на тяхното общуване.

Инес е позната като инфлуенсър в сферата на модата и красотата. 21-годишната испанка споделя съдържание, свързано с тенденции, грижа за себе си, стил и лайфстайл, а популярността ѝ в социалните мрежи значително нарасна след връзката ѝ с младия футболен талант.

Какво каза бившата на Ламин Ямал за новата?

Световният шампион и неговият най-голям момент

След финалния съдийски сигнал Ямал отпразнува победата не само с отбора си, но и със семейството си. Един от най-емоционалните моменти беше появата му на терена заедно с по-малкия му брат Кейн, с когото сподели радостта от историческия успех.

Снимка: Getty Images

Триумфът на Испания добави още едно голямо постижение към впечатляващата биография на Ямал. Само на 19 години той вече е сред най-младите футболисти, които са печелили както Европейско първенство, така и Световна купа. Преди това той беше част от състава на Испания, спечелил Евро 2024. 

На 19 е световен шампион, но е израснал сред триони и бормашини

Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте също похвали младата звезда след финала, като подчерта израстването му и потенциала му да се превърне в още по-голям футболист.