Истински празник на любовта последва историческата победа на Испания на Световното първенство по футбол. Само часове след като „Ла Фурия Роха“ триумфира с титлата след победа с 1:0 над Аржентина на финала на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, приятелката на Ламин Ямал - Инес Гарсия Сантос, отправи емоционално послание към младата футболна звезда.

19-годишният Ямал изигра важна роля в похода на Испания към втория ѝ трофей от Световно първенство, а успехът затвърди мястото му сред най-големите таланти в световния футбол. Заедно с отбора той изживя един от най-значимите моменти в кариерата си, а близките му хора не пропуснаха да споделят гордостта си.

Сред първите, които поздравиха футболиста, беше именно Инес. Тя публикува снимка на двамата в социалните мрежи с кратко, но силно послание: „Ти го направи. Поздравления, любов моя. Ти си световният шампион.“

Ямал не остана безучастен към романтичния жест и отговори на публикацията кратко, но ясно: „Обичам те, любов моя“.

Любовната им история

Връзката между Ламин Ямал и Инес Гарсия Сантос привлече огромно внимание още с обявяването си в публичното пространство. Двамата, според множество спортни издания, са се запознали чрез социалните мрежи, а по-късно са потвърдили отношенията си. Самата Инес е споделяла, че зад началото на романса им няма драматична или приказна история, а просто естествено развитие на тяхното общуване.

Инес е позната като инфлуенсър в сферата на модата и красотата. 21-годишната испанка споделя съдържание, свързано с тенденции, грижа за себе си, стил и лайфстайл, а популярността ѝ в социалните мрежи значително нарасна след връзката ѝ с младия футболен талант.

Световният шампион и неговият най-голям момент

След финалния съдийски сигнал Ямал отпразнува победата не само с отбора си, но и със семейството си. Един от най-емоционалните моменти беше появата му на терена заедно с по-малкия му брат Кейн, с когото сподели радостта от историческия успех.

Снимка: Getty Images

Триумфът на Испания добави още едно голямо постижение към впечатляващата биография на Ямал. Само на 19 години той вече е сред най-младите футболисти, които са печелили както Европейско първенство, така и Световна купа. Преди това той беше част от състава на Испания, спечелил Евро 2024.

Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте също похвали младата звезда след финала, като подчерта израстването му и потенциала му да се превърне в още по-голям футболист.