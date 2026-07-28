Милиони в банката, но нито стотинка за собственото дете? Това не е сцена от филм, а действителност, която може да се случи на много жени.
- Какви са задълженията след раздяла?
- Колко дълго детето ви има право на издръжка?
- Какви опции имате, ако бившият ви партньор изобщо не плаща или плаща твърде малко?
Какво да направите, ако бившият ви съпруг не плаща издръжка за детето?
Проверете дали има влязло в сила съдебно решение
Издръжка може да се събира принудително само ако има съдебно решение или споразумение, одобрено от съд.
- Уверете се, че решението е влязло в сила.
- Ако няма такова – трябва да заведете дело за издръжка.
- Издръжка може да се търси до една година назад.
Започнете изпълнително дело при ЧСИ
Частният съдебен изпълнител може да събере дължимата издръжка принудително. За целта е нужно да подадете молба за изпълнение и да приложите изпълнителен лист. ЧСИ може да наложи запор на заплата, запор на банкови сметки, възбрана на имущество. Неплатените вноски се увеличават с лихва около 0–11% и разноски. От своя страна, ЧСИ също така уведомява общината, ако длъжникът е без доходи.
Подайте сигнал в прокуратурата
При неплащане на две или повече месечни вноски се носи наказателна отговорност. Сигналът се подава по чл. 183 НК за това, че длъжникът не е платил повече от две вноски. Ако длъжникът плати преди присъдата – наказанието може да се избегне.
Съберете доказателства за нуждите на детето
При иск за увеличение или при спор съдът гледа реалните разходи. Затова е добре да събирате касови бележки, фактури, банкови извлечения. Към тях може да добавите и документи за уроци, лекарства, транспорт и дрехи. Медицинските документи при специални нужди също са нещо, което може да се използва.
Колко е минималната издръжка за 2026?
Минимална издръжка през 2026 г. е 303,25 лв. месечно за едно дете. Тя е обвързана с минималната работна заплата. От 01.01.2026 г. МРЗ е 1213 лв. (620,20 EUR), следователно минималната издръжка за 1 дете е 1/4 от МРЗ = 303,25 лв. (≈ 155,05 EUR). Много родители смятат, че при увеличение на МРЗ издръжката се увеличава автоматично. В повечето случаи това не е така. Увеличението се търси с иск по чл. 150 СК. Това се случва, когато има повишени разходи за училище/детска градина; лечение, терапии, лекарства; наем, транспорт, извънкласни дейности и промяна в доходите на родителя.
Издръжката се дължи до навършване на 18 години от детето. Но има и подробности, свързани с образованието на детето.