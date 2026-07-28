Проверете дали има влязло в сила съдебно решение

Издръжка може да се събира принудително само ако има съдебно решение или споразумение, одобрено от съд.

Уверете се, че решението е влязло в сила .

. Ако няма такова – трябва да заведете дело за издръжка.

Издръжка може да се търси до една година назад.

Започнете изпълнително дело при ЧСИ

Частният съдебен изпълнител може да събере дължимата издръжка принудително. За целта е нужно да подадете молба за изпълнение и да приложите изпълнителен лист. ЧСИ може да наложи запор на заплата, запор на банкови сметки, възбрана на имущество. Неплатените вноски се увеличават с лихва около 0–11% и разноски. От своя страна, ЧСИ също така уведомява общината, ако длъжникът е без доходи.

Подайте сигнал в прокуратурата

При неплащане на две или повече месечни вноски се носи наказателна отговорност. Сигналът се подава по чл. 183 НК за това, че длъжникът не е платил повече от две вноски. Ако длъжникът плати преди присъдата – наказанието може да се избегне.