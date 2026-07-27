Като сцена от романтичен филм – така може да се опише срещата на Естер Експозито и Килиан Мбапе в Париж. След загубата на Франция от Испания на полуфинала на Световното първенство – мач, на който испанската актриса присъства, за да подкрепи своя любим, футболистът се е отдал на заслужена почивка. В града на любовта и в компанията на Естер.

По всичко личи, че двамата вече не се опитват да крият връзката си. Това стана ясно по време на разходката им отпреди три дни по прочутия булевард Авеню Монтен в Париж, известен с луксозните си модни къщи и бижутерийни бутици.

Естер Експосито и Килиан Мбапе пристигнаха с частен автомобил, хванати за ръце и заобиколени от охрана, като веднага привлякоха вниманието на десетки фенове и фотографи.

„Изглеждаха напълно спокойни въпреки тълпите от почитатели“, разказват очевидци. Но в това няма нищо изненадващо - за една от най-коментираните двойка в момента това е просто част от ежедневието.

Романтика и лукс във визията на Естер Експосито

Испанската актриса за пореден път демонстрира безупречен стил. Тя заложи на сатенена миди пола в нежен пепелнорозов нюанс с еластична талия и ефирна кройка – перфектен избор за летен ден в Париж.

Естер комбинира полата с изчистена черна тениска с къс ръкав, доказвайки, че понякога именно семплите комбинации правят най-силно впечатление. Истинските акценти във визията ѝ обаче бяха внимателно подбраните аксесоари.

Снимка: instagram/stardribller

С препратка към холивудския блясък от златната епоха и непринудената елегантност на Бриджит Бардо на Френската ривиера, актрисата допълни тоалета си с тъмна кърпа за глава с флорални мотиви и ефектни обувки на висок ток.

При пазаруване в бутиците на най-луксозните модни къщи клиентите рядко носят покупките си - те обикновено се доставят директно до дома им. Именно затова изборът на компактна чанта е напълно естествен. Естер се появи с мини версията на модела Devocion на Dolce & Gabbana, изработена от змийска кожа, със закопчалка във формата на сърце и обсипана с декоративни елементи.

Снимка: instagram/stardribller

Визията бе допълнена от слънчеви очила Gucci с котешка рамка, които отлично подчертаваха летния ѝ стил, както и обеци с кристали и перли от Tory Burch.

По време на разходката двамата посетиха и бутика на Messika – прочутата френска бижутерийна къща, основана през 2005 г., където Естер пробва няколко впечатляващи бижута. Въпреки това погледите вече бяха привлечени от часовника, който носеше, пише Hola.

На китката ѝ блестеше емблематичният Panthère на Cartier – модел с корпус от жълто злато и коронка, инкрустирана със син сапфир. Луксозният часовник, оценен на 35 900 евро, се съчетаваше безупречно със златната ѝ гривна с верижни звена и завършваше една от най-обсъжданите визии на сезона.

Снимка: instagram/gtresonline

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