Деми Мур отново привлече всички погледи по време на Седмицата на модата в Париж. Холивудската звезда се появи заедно с дъщеря си Талула Уилис, а най-коментираният акцент във визията й се оказа необичайната бяла шапка с широка периферия, която направи силно впечатление.

Смела модна визия

За посещението си в шоурума на Schiaparelli, актрисата избра елегантен тоалет в кремави тонове. Тя комбинира копринен топ с драпирана пола с ниска талия, допълнена от структурирана чанта и обувки на полската дизайнерка Магда Бутрим. Именно драматичната шапка, създадена в сътрудничество с дизайнерката на шапки Ноел Стюарт, се превърна в централния елемент на цялата визия.

Снимка: Getty Images

Майка и дъщеря в света на висшата мода

По време на посещението си Деми Мур и Талула Уилис разгледаха новата колекция на творческия директор на Schiaparelli Даниел Розбъри. Сред най-впечатляващите модели бяха рокли със светлинни ефекти, скулптурни силуети, необичайни аксесоари и сюрреалистични декоративни елементи, които са характерни за модната къща.

Преди посещението в Schiaparelli двете вече присъстваха на дебютното кутюрно ревю на Пиерпаоло Пичоли за Balenciaga, където също заложиха на впечатляващи визии с обемни силуети. Модните им появи затвърждават репутацията им като едно от най-стилните семейни дуота в Холивуд.

Снимка: Getty Images

Деми Мур остава сред любимките на Schiaparelli

Актрисата поддържа близки отношения с френската модна къща през последните сезони. По-рано тази година тя впечатли с рокля с ефектен тюлен детайл на наградите SAG Awards, а също така беше сред гостите на пролетното ревю на Schiaparelli. Последната ѝ поява в Париж само затвърди статута ѝ на една от най-елегантните звезди, които умело съчетават класически стил със съвременна мода.