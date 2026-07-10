Сара Джесика Паркър отново привлече вниманието на модните експерти и фенове с феноменалната си поява по време на Седмицата на модата в Париж. Актрисата присъства на ревюто на Fendi за есенната колекция висша мода за 2026 година, като визията ѝ беше елегантен поклон към емблематичния образ на Кари Брадшоу от сериала „Сексът и градът“.
За събитието Паркър избра класическа черно-бяла комбинация – риза с контрастни цветни панели, бяла плисирана пола и обувки с остър връх, украсени с метални капси. Акцент във визията беше легендарната чанта Fеndi Baguette в черно и бяло – модел, който остава неразривно свързан с героинята Кари Брадшоу и един от най-запомнящите се моменти в телевизионната история на модата.
Връзката между Сара Джесика Паркър и Fendi продължава вече повече от две десетилетия. Именно благодарение на сериала „Сексът и градът“ моделът Baguette се превърна в световен моден феномен. Репликата на Кари Брадшоу „Това не е просто чанта, това е Baguette“ и до днес е сред най-цитираните моменти в попкултурата. През юни тази година актрисата отново се превърна в лице на култовия аксесоар, участвайки в новата глобална кампания на Fendi, с която модната къща отбелязва завръщането на оригиналния дизайн на Baguette.
Още пази дрехите на Кари Брадшоу
Макар да не посещава често модни ревюта, всяка поява на Сара Джесика Паркър неизменно предизвиква интерес. Последното ѝ участие на събитие на Fendi беше през 2025 г., а присъствието ѝ в Париж още веднъж затвърди статута ѝ на една от най-разпознаваемите модни икони в Холивуд. В свои предишни интервюта актрисата е споделяла, че все още пази голяма част от гардероба на Кари Брадшоу и понякога дори носи някои от емблематичните дрехи и аксесоари. Именно тази автентична връзка с модата превръща всяка нейна публична поява в събитие, което съчетава носталгия, елегантност и неподвластен на времето стил.