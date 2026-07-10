Сара Джесика Паркър отново привлече вниманието на модните експерти и фенове с феноменалната си поява по време на Седмицата на модата в Париж. Актрисата присъства на ревюто на Fendi за есенната колекция висша мода за 2026 година, като визията ѝ беше елегантен поклон към емблематичния образ на Кари Брадшоу от сериала „Сексът и градът“.

За събитието Паркър избра класическа черно-бяла комбинация – риза с контрастни цветни панели, бяла плисирана пола и обувки с остър връх, украсени с метални капси. Акцент във визията беше легендарната чанта Fеndi Baguette в черно и бяло – модел, който остава неразривно свързан с героинята Кари Брадшоу и един от най-запомнящите се моменти в телевизионната история на модата.

Връзката между Сара Джесика Паркър и Fendi продължава вече повече от две десетилетия. Именно благодарение на сериала „Сексът и градът“ моделът Baguette се превърна в световен моден феномен. Репликата на Кари Брадшоу „Това не е просто чанта, това е Baguette“ и до днес е сред най-цитираните моменти в попкултурата. През юни тази година актрисата отново се превърна в лице на култовия аксесоар, участвайки в новата глобална кампания на Fendi, с която модната къща отбелязва завръщането на оригиналния дизайн на Baguette.

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Още пази дрехите на Кари Брадшоу

Макар да не посещава често модни ревюта, всяка поява на Сара Джесика Паркър неизменно предизвиква интерес. Последното ѝ участие на събитие на Fendi беше през 2025 г., а присъствието ѝ в Париж още веднъж затвърди статута ѝ на една от най-разпознаваемите модни икони в Холивуд. В свои предишни интервюта актрисата е споделяла, че все още пази голяма част от гардероба на Кари Брадшоу и понякога дори носи някои от емблематичните дрехи и аксесоари. Именно тази автентична връзка с модата превръща всяка нейна публична поява в събитие, което съчетава носталгия, елегантност и неподвластен на времето стил.