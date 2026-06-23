Деми Мур отбеляза Деня на бащата с трогателен жест към Брус Уилис. Актрисата трогна феновете, като сподели архивни семейни снимки и отправи сърдечно послание към холивудската звезда, която през последните години се бори с фронтотемпорална деменция.

„Поколения любов“

Към публикацията си Деми Мур написа: „Поколения любов. Днес празнуваме нашия невероятен Брус. Изпращам любов към всички бащи – днес и винаги.“ Сред споделените кадри бяха снимки на Брус Уилис с трите им дъщери – Румър, Скаут и Талула – от времето, когато те са били малки. Актрисата включи и специален момент, на който Уилис държи на ръце внучката си Луета – дъщерята на Румър Уилис.

Семейството остава сплотено

Въпреки че Деми Мур и Брус Уилис се разделиха преди повече от две десетилетия, двамата продължават да поддържат близки отношения. Те често показват, че семейството остава на първо място, а през годините са давани за пример за добри отношения след развод. След като през 2022 г. Брус Уилис се оттегли от актьорската професия заради здравословни проблеми, а впоследствие семейството му съобщи, че страда от фронтотемпорална деменция, Деми Мур остана неизменна част от неговия живот и подкрепя както него, така и настоящата му съпруга Ема Хеминг Уилис.

Ема Хеминг също почете Брус Уилис

По случай Деня на бащата Ема Хеминг Уилис също публикува емоционално послание. Тя сподели снимки на Брус с двете им дъщери – Мейбъл и Евелин – и благодари на съпруга си за това, че винаги е карал децата си да се чувстват обичани, спокойни и защитени. Жестът ѝ беше още едно доказателство за силната връзка в разширеното семейство на актьора, което продължава да бъде единно въпреки трудностите, пред които е изправено.

Публикациите на Деми Мур и Ема Хеминг показаха не само уважението им към Брус Уилис като баща, но и силната подкрепа, която той продължава да получава от най-близките си хора. Семейството неведнъж е подчертавало, че остава сплотено и преминава заедно през всички предизвикателства, като поставя любовта и грижата един към друг над всичко останало.