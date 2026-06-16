Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг Уилис, проговори откровено за трудния период, през който е преминало семейството след поставянето на диагнозата фронтотемпорална деменция на актьора. В емоционално интервю тя разказа как двете им дъщери са приели новината и как заболяването е променило живота на всички около него.

Ема обяснява, че от самото начало е искала да бъде честна с децата си – Мейбъл и Евелин и да не превръща болестта на баща им в тема табу. Според нея е било важно момичетата да разберат какво се случва и да не живеят в несигурност или страх от неизвестното.

„Не исках диагнозата на Брус да се превърне в мрачна семейна тайна“, споделя Хеминг, която през последните години се превърна в един от най-активните гласове за повишаване на осведомеността относно деменцията и предизвикателствата пред близките, които се грижат за болните. Тя признава, че за децата ситуацията е била изключително тежка. Заболяването постепенно е отнело част от възможността на Брус Уилис да общува по начина, по който е правил преди, а това е променило и отношенията в семейството. Въпреки трудностите Ема се стреми да създаде среда, в която дъщерите им да могат открито да говорят за чувствата си и да преминават през този процес заедно.

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Диагноза, която променя всичко

Според нея момичетата скърбят за баща си по свой собствен начин и болезнено усещат отсъствието му от важни моменти в живота си. Въпреки това тя подчертава, че децата показват впечатляваща устойчивост и постепенно се адаптират към новата реалност. Семейството на Брус Уилис първоначално съобщи през 2022 г., че актьорът страда от афазия – състояние, което засяга способността за говор и комуникация. Година по-късно диагнозата беше уточнена като фронтотемпорална деменция – рядко неврологично заболяване, което влияе върху поведението, езика и комуникацията.

В последните месеци Ема неведнъж е говорила за предизвикателствата на ежедневните грижи за съпруга си и за необходимостта близките на хората с деменция също да получават подкрепа. Тя признава, че пътят е изпълнен с болка и скръб, но остава решена да осигури на Брус възможно най-добрите грижи и да запази усещането за семейство въпреки изпитанията. Любовта и подкрепата в семейството остават непоклатими, а Ема продължава да споделя историята им с надеждата да помогне на други хора, които преминават през подобни трудности.