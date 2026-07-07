Всяко красиво бижу винаги разказва различна история, особено когато в него е вложено сърце и голяма доза вдъхновение. Димана Пенова изработва ръчно специални бижута, вдъхновени от астрологията - създадени по наталната карта на човек, отразявайки неговата личност и вътрешен свят.

От оригинална идея до успешния бранд Zorro Handmade - талантливата българка превръща творчеството си в разпознаваемо за хора по цял свят.

Едно море, случайна идея и силна вяра

Освен от астрологията, Димана Пенова черпи вдъхновение и от морето, което всъщност е причината да започне да се занимава с хендмейд аксесоари. Първото си бижу Димана изработва на 18 години. Но как се случва магията?

„Още от малка винаги съм имала много силна вяра и едно вътрешно усещане, че нещата ще се случат точно така, както трябва, стига да вложиш сърце, труд и постоянство в тях“, споделя тя. След като завършва училище, изработва няколко бижута за себе си, които носи по време на лятната си почивка по Черноморието. Реакцията на околните се оказва неочаквана - всички са влюбени в бижутата й.

„Хората постоянно ме спираха, питаха ме откъде са и ме насърчаваха да започна да ги продавам. Така, съвсем естествено, се роди Zorro Handmade. Днес, четири години по-късно, това вече не е просто хоби, а работа и мое призвание", допълва Димана Пенова.

Бижута, изработени по натална карта - отражение на личната енергия

Брандът Zorro Handmade се отличава с това, че предлага нещо, което до този момент не е правено в България, а именно изработването на бижута по натална карта.

„Исках да направя нещо различно от масовото – нещо, което да докосва човека на по-лично ниво“, разказва Димана Пенова.

"За създаването на едно такова колие са необходими рождената дата, точният час и мястото на раждане. Именно тези данни изграждат индивидуалната натална карта. След това всяка планета, асцендентът и основните астрологични позиции се свързват с определен естествен камък, който намира своето място в композицията. Така всяко колие се превръща в символична карта на енергията, характера и вътрешния свят на човека. На практика няма две еднакви бижута“, споделя още създателката на бранда.

Бижута, изработени по цвета на ириса

Освен астрологичните колиета, Димана Пенова създава и още една необичайна серия – бижута, вдъхновени от цветовете на човешкия ирис. Идеята също е свързана с индивидуалността и сакралността на вътрешното "аз". Всяко изделие пресъздава уникалните нюанси и шарки в окото, превръщайки ги в персонализиран аксесоар, който изцяло резонира с личността.

В работата си Димана използва естествени камъни, перли, символи и ръчно моделирани елементи от полимерна глина. Миниатюрните плодове, които изработва, също се превръщат в една от емблемите на бранда. Тя създава още свещи от соев восък с дървен фитил, както и различни персонализирани комплекти за специални поводи.

„Най-голямото ми вдъхновение идва от астрологията, древните култури, индианските символи, космоса, енергията и природата като първоизточник на всичко живо“, категорична е Пенова.

Бижутата на Димана вече достигат до Норвегия, САЩ, Испания и Франция. Тя участва в различни базари, създава аксесоари за специални събития и момински партита, а едно от най-разпознаваемите й колиета придобива доста голяма популярност, след като е носено от участничка в предаването „Ергенът“ 5.

„Най-хубавото за мен винаги са били хората, до които стигат нещата, които правя. Срещала съм свои бижута на най-различни места и именно това ми дава усещането, че съм избрала правилния път“, признава Димана.

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