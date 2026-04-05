Художничката Цветелина Баташка е едно слънчево и талантливо момиче, което превръща творчеството си в хоби в професионален занаят - изработва бижута, аксесоари и специални корсети от истински цветя и растения. Също и първите течни корсети в България. Какво по-подходящо от тези красоти за Цветница?

Тя не само вдъхва живот на вече откъснатите цветя, но и умее да ги превръща в истории - заключва тяхната ефирност в бижута завинаги. Изработва и нещо много интересно - корсети с цветя, които пък сами по сами могат да се разгледат като аналог на съвременната лазарка. Ето какво разказа собственичката на бранда Resin Cat Цвети Баташка пред Ladyzone.bg

Цветята оживяват в бижута и корсети

Гостувахме в ателието на Цветилина - там, където се случва магията и цветята оживяват. Те имат свой език, а младата художничка се вдъхновява от вълшебството на природата и започва да твори. Красиви обеци, колиета, тиари и още нещо...И то нещо дръзко, различно и нетипично. Специални корсети с цветя, изработени от силикон, които са идеални за днешния празник. За една съвременна Цветница, тези интересни корсети биха били перфектен тоалет.

Освен корсетите и бижутата с цветя, художничката създава и шарени тиари с цветя - точно като от приказките.

Цветелина Баташка завършва художествената гимназия в Пловдив и определя себе като "вечно деен човек". Вдъхновява се от малките неща около себе си и природата. "Държа винаги природатата да присъства в нещата, които изработвам. Дори по по-абстрактен начин (както е с корсетите), но да присъства! " - споделя тя. За нея е важно да експерементира в изкуството и през повечето време разчита на личния си усет и чувство за естетика. Нейното мото е: "Това бижу е уникално, точно като човека, който го носи!"