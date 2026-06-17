Психологът и психотерапевт Богомил Копчев, който е познат на широката публика от работата си в предаването "Ергенът" 5, гостува в подкаста ни "Малки разговори" и разкрива подробности за вълнуващото приключение в Шри Ланка, за любовта и кога една романтична връзка е наистина здравословна. Възможно ли е да се влюбим в двама човека едновременно и защо е важно да работим върху личните си травми - споделя ексклузивно терапевтът от най-романтичното риалити.

"Опитвам се да извадя хората от тъмнината"

Психолог, психотерапевт и човек с голямо сърце, който живее, за да помага на околните да открият светлината си и да я заобичат. За Богомил Копчев Психологията е ценна мисия, благодарение на която успява деликатно да навлезе в душевността на толкова много хора и да им помогне да следват истинските си копнежи. Той попада и в едно различно, интересно и вълнуващо приключение - предаването "Ергенът". Сам признава, че работата му там е била трудна, динамична, дори на моменти хаотична, но го е научила на много. Както в личен, така и в професионален план.

Море от сълзи, любов, скандали - как се открива баланс

"В кабинета, животът влиза през вратата, а в "Ергенът" - наведнъж!" - споделя Богомил Копчев за работата си в предаването.

Психологът признава, че динамиката в шоуто е била изключително силна, всичко се е случвало много бързо и съответно е трябвало решенията също да се вземат с особена бързина. Той внимателно е насочвал участниците, когато са имали нужда от съвет, но в крайна сметка, последното решение винаги е било в техните ръце.

Има ли нещо общо между всички участници в "Ергенът"

"Общото, което ги свързва е смелостта да се впуснат в едно такова приключение, но иначе всички са коренно различни", категоричен е Богомил Копчев. "Друго важно нещо е адаптацията след края на предаването", допълва той. Психотерапевтът е убеден, че след финала, участниците трябва да са готови за промяна - вече хиляди хора ще имат мнение за тях, без да ги познават. "Всеки преживява това по различен начин, но вътрешната увереност е ключова за по-бърза и лесна адаптация", обяснява Богомил.

Как изглежда здравословната връзка в днешно време

В "Малки разговори" Богомил Копчев разкрива още, че здравословната връзка е тогава, когато можем да бъдем себе си с партньора. Без срам и страх. Без маски и измислени образи. Да запазим собствената си идентичност.

Какво още сподели Богомил Копчев в подкаста "Малки разговори" - гледайте във видеото най-отгоре.