Романтичните риалити формати като „Ергенът“ изглеждат бляскави и привлекателни – екзотични дестинации, луксозни вечери и шанс за любов пред милиони зрители.

Зад кадър обаче реалността често е далеч по-тежка. За участниците това не е просто телевизионно приключение, а сериозно психическо и емоционално изпитание, което може да остави следи дълго след края на снимките.

Живот под прожекторите

Една от най-големите трудности за участниците е липсата на лично пространство. Камерите следят всяка емоция, разговор, реакция. Това създава усещане за постоянен контрол и напрежение. Всеки жест е интерпретиран, всяка дума – извадена от контекста. А емоционалните реакции – превърната в тема за обсъждане в социалните мрежи.

Ролята на психолога

Именно поради огромния психически натиск подобни риалити формати работят със специализирани психолози. Тяхната роля не е просто да „успокояват“ участниците, а да следят емоционалното им състояние по време на целия процес.

Специалистите помагат на участниците да овладеят тревожността, да преминават по-леко през конфликтите и да запазят психическото си равновесие след края на формата.

Богомил Копчев и „обърканите“ финалисти

В сезон 5 на „Ергенът“ нелеката задача да помогне на Гатев, Марин и момичетата, се „падна“ на психолога Богомил Копчев. Той е консултант по взаимоотношения и влезе в имението дни преди края на романтичното приключение. Целта му бе да изслуша участниците и да ги провокира да погледнат дълбоко в себе си, отвъд емоцията на момента и да направят финалния си избор.

Защото, според думите му: „Любовта не е само чувства. Тя е избор. Всеки ден!“

До момента Богомил Копчев имаше възможността да разговаря и изслуша Гатев, Румяна и Илияна – и да им помогне да изяснят чувствата си.

Особено положително разговорът повлия на Гатев, който към края му сподели, че вече се чувства значително по-спокоен и дори намекна, че финалният му избор постепенно се избистря. „Мисля, че няма да се колебая изобщо, когато стигна до крайното решение“, каза той.

Кой е Богомил Копчев

Богомил Копчев е млад специалист-магистър по психология, завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Роден в Плевен, днес той развива практиката си в София и работи по теми като тревожност, бърнаут, стрес, личностни кризи и проблеми със самооценката.

Интересен акцент в биографията му е именно работата му с телевизионни продукции. Според професионалните му профили той е бил „психолог на терен“ за различни телевизионни формати и е участвал в подбор на участници за риалити предавания - чрез анализ на личностни характеристики и поведенчески профили.



Не разкрива информация в личен план за себе си в социалните мрежи. Но от снимките, които споделя там, става ясно, че е човек, който обича да се забавлява с приятели и да пътешества.

