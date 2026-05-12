След емоционалния сеанс на Гатев и Румяна, психологът Богомил Копчев се срещна и с Илияна и Гатев – двойка, която до този момент изглеждаше спокойна и естествена, но зад привидната лекота очевидно се крият много неизказани емоции.

В началото на разговора Илияна призна, че не може ясно да определи на какъв етап са отношенията им. Според нея комуникацията помежду им все още е твърде кратка, за да даде категорични отговори.

За разлика от по-емоционалната Румяна, този път именно Илияна изглеждаше изключително затворена и дистанцирана. Дори Гатев призна, че е изненадан от поведението ѝ.

„Колкото и да е изненадващо за мен, този път Илияна е доста заключена. Дори езикът на тялото ѝ го говори“, каза той.

Разговорът стана още по-напрегнат, когато психологът я помоли да посочи поне една черта на Гатев, която не харесва. След дълго мълчание Илияна така и не успя да даде конкретен отговор.

Въпреки дистанцията помежду им, двамата все пак показаха, че между тях има привличане. Гатев призна, че именно смелостта е неговият начин да показва интерес към една жена и обясни, че влизането му в предаването е било риск, с който е искал да разбере дали отношенията им са реални, или само в неговата глава.

Илияна от своя страна призна, че трудно показва чувствата си в толкова ранен етап на една връзка.

Тогава дойде и най-важното признание от нейна страна. Илияна открито каза, че напоследък преживява твърде много емоции и дори самата тя не може да ги разбере.

„Осъзнах, че не мога да определя емоциите си“, призна красавицата.

Тези думи видимо объркаха Гатев, който заяви, че разбира вътрешния ѝ хаос, но не би приел тя да не може да определи чувствата си конкретно към него.

По време на разговора стана ясно и какво най-много плаши Гатев в отношенията им – усещането, че само единият прави крачки напред.

„Тази машина на отношенията няма как да работи само от едно колело“, каза той, намеквайки, че очаква повече инициатива и яснота от Илияна.

Тя обаче призна нещо много лично – че често е прекалено крайна в отношенията си и именно това е било проблем в миналото ѝ.

„Отчела съм го като грешка, защото не ме е довело до никъде“, призна участничката.

Макар двамата да не стигнаха до толкова силен пробив, какъвто зрителите видяха при Румяна и ергена, разговорът ясно показа едно – между Илияна и Гатев има привличане, но и сериозна емоционална дистанция.

А дали тя ще успее да свали гарда си навреме, или отношенията им вече са изпуснали точния момент, тепърва предстои да разберем.

