След срещата със Стоян, дойде време и за откровения между Гатев и Илияна в "Ергенът" 5. Илияна изглежда, че вече е взела вътрешното решение, но не иска да го каже директно.

Първи опит - срещата със Стоян

На индивидуалната среща със Стоян, Илияна се опита да сподели какво чувства и мисли, но сякаш не успя да изрази напълно емоциите си и остана неразбрана. Тя дори призна, че се е почувствала неловко и неудобно в компанията на Стоян, който е говорил предимно за себе си и своето решение за оттегляне, без да се интересува от нейното емоционално състояние.

Втори опит - срещата с Георги Гатев

Тук цари спокойствие! С усмивка и видима увереност, Илияна споделя, че се чувства много спокойно в компанията на Гатев. Нещо, което определено и липсва в ситуациите със Стоян. Сигурност, спокойствие, баланс - все неща с изключителна важност за романтичните отношения, без които на практира е невъзможно да се получи нещо смислено и красиво между хората. Георги Гатев изглежда я разбира и се интересува повече от чувствата й, от онова, което се случва във вътрешния свят на брюнетката.

Трудно е, когато трябва да се прави избор между двама, особено пък в национален ефир. Но кого ще избере Илияна и ще успее ли Гатев да я спечели - гласувайте в анкетата ни по-долу.