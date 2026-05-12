Само броени дни преди финала в „Ергенът“, сезон 5, атмосферата в имението стана значително по-сериозна. На прага на последните решения в любовното приключение влезе психологът Богомил Копчев, който трябваше да проведе индивидуални разговори с Гатев и неговите фаворитки, финалистките Илияна и Румяна.

С появата си консултантът обясни, че целта на срещите е участниците да „погледнат по-дълбоко в себе си и отвъд емоцията на момента“. Самият Гатев първоначално изглеждаше спокоен и дори призна:

„Срещата с психолог винаги е ползотворна за мен.“

Само след първия въпрос от сеанса им обаче стана ясно, че разговорът няма да върви толкова лесно. Още при първия опит психологът да насочи темата към любовния живот на Гатев, ергенът видимо се затвори. На въпроса за последните му връзки той реагира с изненада:

„Почваме от дълбокото.“

А когато разговорът продължи в същата посока, Гатев директно отсече:

„По принцип не говоря за връзките си.“

Напрежението започна да се усеща все по-силно, а в един момент ергенът дори прекъсна разговора с думите:

„Няма да се получи така. Трудно е с човек, който не познавам аз, да започна да си говоря така.“

Въпреки първоначалната резервираност, разговорът постепенно навлезе в по-емоционална територия. Гатев започна да говори открито за отношенията си с Илияна и Румяна, както и за това как се чувства с всяка от тях.

Гатев не скри и че именно той е човекът, който постоянно движи отношенията напред:

„Аз съм водещата фигура.“

Към края на разговора Гатев сякаш вече беше значително по-спокоен и дори намекна, че финалният му избор постепенно се избистря.

„Мисля, че няма да се колебая изобщо, когато стигнем до финалното решение“, каза той.

