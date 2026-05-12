След напрежението и емоциите от последните дни в „Ергенът“, Марин покани Любомира, Михаела и Нурджан на по-спокойна вечеря, в която разговорите този път бяха далеч по-искрени и приятелски. Вместо нови конфликти, трите дами обсъдиха отношенията в имението, поведението на останалите участници и впечатленията си от последните събития около любовния триъгълник - Гатев, Стоян и Илияна.

Марин призна, че е останал приятно изненадан от спокойствието и достойнството, с което Стоян е приел трудни моменти в предаването, а за Илияна коментира, че изглежда прекалено напрегната и затворена в себе си.

Според него именно Гатев е човекът, който успява да ѝ дава усещане за сигурност.

Освен разговорите, зрителите няма как да не са забелязали и впечатляващите визии на дамите за вечерята.

Михаела се появи в дълга кафява сатенена рокля, комбинирана с пуснати обемни къдрици, които придадоха още по-елегантно излъчване на визията ѝ.

Любомира заложи на модерен комплект от две части в светлокафяво и бяло – топ и панталон, с който изглеждаше едновременно стилно и непринудено. А висящите ѝ обеци бяха перфектното допълнение към аутфита ѝ.

Нурджан пък избра масленожълта рокля, а именно нейният външен вид провокира коментар от Марин. Той отбеляза, че този път тя изглежда много по-смирена и естествена, без типичните екстравагантни визии, с които досега привличаше внимание.

Вечерята премина с много шеги, закачки и откровени признания, а атмосферата между всички беше далеч по-топла от очакваното.

А според вас – коя от дамите беше с най-елегантен тоалет за вечерята?

