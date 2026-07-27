Лекоатлетка не позволи на менструацията и стигмата, свързана с женския цикъл, да я спре да завърши състезанието. Тя продължи да бяха, въпреки че по време на маратона менструацията й дойде и тя финишира, докато кръвта се стичаше по бедрата й.

ТЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ТИЧА!

25-годишната Ли Мейжен е от провинция Фудзиен, Китай. През септември 2024 г. 25-годишната атлетка се включва в маратона на езерото Хеншуй с надеждата да финишира за по-малко от два часа и тридесет минути. Изминава първата половина за около 1 час и 14 минути, което я поставяше на позиция да постигне впечатляващия резултат.

Ли Мейжен вече е пробягала 34 километра, когато усеща, че менструацията й е дошла. Това се случва, докато остават още 8 километра до финала на маратона. Тя продължава да тича.

След това, вече в напредналата фаза на състезанието от 42,195 километра, менструацията ѝ става видима - по краката й се стича кръв.

Към този момент Ли може да спре, но състезанието е за участие в шампионат и за набиране на точки. Отказването би означавало да се наложи и да завърши още един пълен маратон.

Затова тя взима решение - да довърши това, което е започнала.

Продължава да тича и пресича финалната линия с впечатляващото време от 2 часа, 35 минути и 7 секунди, въпреки че кръвта течала по краката ѝ.

Това е по-бавно от резултата, на който се е надявала, но все пак е изключително време за маратон. Ли Мейжен завършва 16-та в състезанието при жените, след като отказа да позволи на неочаквано физическо предизвикателство да заличи всичко, което вече беше постигнала.



По-късно нейното представяне се разпространява в социалните медии, където мнозина хвалят нейната решителност и истината, която то разкрива за жените в света на спорта.

МЕНСТРУАЦИЯТА НЕ СПИРА ЗАРАДИ СЪСТЕЗАНИЯТА

Маратонът и волята на Ли Мейжен насочват вниманието към стигмата, която все още обгражда менструацията в спорта. месечното кървене при жените е естествен биологичен процес и няма защо да се крие.

Решителността на Ли Мейжен предизвиква важен разговор относно предизвикателствата, пред които са изправени много жени спортистки по време на състезания. Историята на Ли е силно напомняне, че силата не е в игнорирането на реалностите на тялото, а в това да продължаваш напред въпреки тази реалност.

Менструацията не спира заради състезания.

Тя не се съобразява с тренировъчните графици.

Понякога жените са принудени да се справят с нещо напълно естествено.

ДРУГИ СЛУЧАИ НА МЕНСТРИУЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

Фу Юанхуей (плуване, Китай)

Един от първите световноизвестни случаи. На Олимпиадата в Рио 2016 тя публично признава, че е плувала на финала на 4×100 м смесена щафета в първия ден от цикъла си, което я е направило по-слаба и уморена.

Кира Ганди (маратон, САЩ/Великобритания)

На Лондонския маратон през 2015 г. тя умишлено бяга без тампон или превръзка, за да избегне болката и риск от токсичен шок. Кървенето става видимо, но тя заявява, че предпочита комфорта и здравето си пред стигмата.

Лидия Ко (голф, Нова Зеландия)

На Palos Verdes Championship 2022 тя публично споделя, че има менструални болки и спазми, което влияе на играта ѝ. Това е един от редките случаи в голфа, когато спортистка говори открито за цикъла си по време на турнир.

Дина Ашер-Смит (лека атлетика, Великобритания)

На Европейското първенство 2022 тя спира да бяга в 100 м финал заради силни менструални крампи. По-късно призовава за повече научни изследвания за влиянието на цикъла върху спортните резултати.

На PTO European Open 2023 тя печели състезанието, въпреки че е видимо в менструация по време на бягането. Случаят става символ на нормализиране на женското тяло в спорта.

Според изследване, направено сред биатлонистки през 2025 г., менструацията често съвпада с важни тренировки и състезания. Симптомите на жените спортистки варират от леки до силно ограничаващи. Много спортистки казват, че просто „блокират“, защото нямат достатъчно подкрепа или адаптирани политики.

Проучването показва, че: