Промени в настроението, болки в корема и гърба, умора и апатия: всяка жена, която страда от дискомфорт по време и преди менструация, би предпочела просто да се свие в леглото си в тези дни. Мотивацията за спорт през този период е силно ограничена за много жени. Но точно това може да влоши симптомите!

Проблеми по време на менструация

Проучване сред 42 879 жени на възраст между 15 и 45 години заключава, че симптомите по време на менструация могат значително да влошат живота на жените.

85% от тях заявяват, че страдат от дисменорея (болка в корема) по време на цикъла си.

77% от анкетираните заявяват, че са страдали от психични проблеми и умора

38% от жените заявяват, че не могат да изпълняват ежедневните си дейности поради симптомите.

Освен това по време на цикъла могат да се появят храносмилателни проблеми, главоболиe, болки и напрежение в гърдите, проблеми със съня, сърбеж, вътрешно неспокойство и затруднения с концентрацията.

Как упражненията могат да помогнат за облекчаване на менструалните болки?

Веднага след интензивна тренировка, тялото освобождава ендорфини. Ендорфините гарантират, че рецепторите за болка в мозъка са блокирани и съответно осигуряват облекчаване по време на цикъла. Настроението също се повдига, стресът намалява и се подобрява общото благосъстояние, твърди Алина Бок, фитнес треньор и диетолог от Хамбург. Тя е специализирала в областите спортно хранене, оформяне на тялото, управление на теглото и рехабилитационни тренировки.

Активността при спорт повишава кръвообращението и стягането на мускулите, като по този начин действа антиспазмолитично и обезболяващо свойства. Резултатите от проучване от 2020 г. доказват, че спортуването три пъти седмично, значително намалява болката в групата за упражнения и подобрява качеството на съня на участниците.

Симптомите на ендометриоза също могат да бъдат облекчени чрез упражнения

При ендометриозата тъкан, подобна на тази на лигавицата на матката, расте извън матката, например в корема, по червата или по яйчниците. Тъй като кръвта не може да се оттича в тази област, това води до сраствания и възпаления. Това, от своя страна, причинява силни болки.

Проучване от 2023 г. разглежда ефекта от деветседмична тренировъчна програма, включваща разтягане, аеробни и съпротивителни упражнения. След завършване на изследването, членовете на групата показват значително подобрение в качеството на живот и подобрение на болката.

Кои спортове са особено подходящи по време на менструация

Силови тренировки

Жените, които се занимават със силови тренировки, обикновено могат да продължат спорта със същата интензивност и по време на менструация. Важно е да обръщат внимание на сигналите от собственото си тяло. Обичайният спорт може да продължи да се практикува, стига да отговаря на индивидуалното благополучие, според Алина Бок.

Проучване от 2017 г. разглежда степента на влияние на йогата върху менструалните болки. Според него две сесии по 30 минути седмично значително намаляват болката.

Пилатес

Спортове, които включват бавни и нежни движения са особено подходящи.

Резултатите от проучвания показват, че бързите и интензивни спортове са подходящи и за облекчаване на менструалните болки. Проучване от 2019 г., в което зумба е използвана като интервенция срещу менструална болка, доказва, че този спорт също намалява симптомите значително значително.

