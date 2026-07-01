През горещите летни дни тялото губи големи количества течности и минерали чрез изпотяване. Докато повечето хора посягат към обикновена вода или безалкохолни напитки, гърците практикуват един прост трик от поколения – добавяне на сол към лимонадата. Но как това може да ни помогне в летните жеги?

Въпреки че на пръв поглед тази комбинация може да изглежда необичайна, експертите посочват, че тя може да има многобройни ползи за организма, особено в периоди на високи температури.

Опасните горещини представляват сериозно предизвикателство за човешкото тяло. Когато се потим, губим не само вода, но и важни електролити, предимно натрий, калий и магнезий. Тези минерали играят ключова роля за поддържането на водния баланс в тялото, както и за правилното функциониране на мускулите, сърцето и нервната система.

Ако загубените електролити не се възстановят навреме, могат да се появят умора, главоболие, световъртеж, слабост, мускулни крампи и дори по-сериозни здравословни проблеми, свързани с дехидратация.

Традиционна средиземноморска рецепта, предавана през поколенията

Ето защо гърците традиционно добавят малко количество сол към домашно приготвената си лимонада. Лимонът осигурява витамин C, антиоксиданти и приятен освежаващ вкус, докато солта помага на тялото да задържа течностите по-ефективно и да възстановява загубените минерали.

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Тази напитка е естествена алтернатива на търговските спортни напитки, които често съдържат големи количества захар, изкуствени аромати и различни добавки.

Лимонадата с щипка сол може да бъде особено полезна за хора, които прекарват много време на открито, извършват физическа работа, спортуват или се потят интензивно.

През летните месеци, когато температурите достигат много високи стойности, тази напитка може да помогне за предотвратяване на дехидратация, поддържане на енергия и по-бързо възстановяване на тялото след продължително излагане на слънце.

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Ползите от лимона

Освен че е освежаващ, лимонът съдържа и калий - минерал, който заедно с натрия допринася за правилната мускулна функция и поддържането на електролитния баланс.

Витамин С в лимоните помага за укрепване на имунната система и предпазва клетките от оксидативен стрес, причинен от високи температури и излагане на слънчева светлина. Освен това, лимоните са богати на антиоксиданти, които допринасят за поддържане на цялостното здраве.

Как да си приготвите разхаждаща и полезна лимонада

Рецепта за класическа напитка със захар и мента (получава се доза от 2 литра):

Необходими продукти

сокът на 20 лимона

4 ч. ч. вода

2 ч. ч. фина захар на кристали

лед

лимонови резени

листенца мента

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Начин на приготвяне

Налейте сока в стъклена кана през двойна марля или фино сито. Добавете захарта и бъркайте, докато се разтвори. Добавете вода и лед.

Гарнирайте с лимонови резени. За допълнителна свежест се слагат и листенца мента, която предварително се стрива в хаванче със захарта.

Вариантът на класическата лимонада може да се промени, като вместо бяла захар се използва кафява или мед. А за да стане по препоръка на южните ни съседи, добавете щипка сол към напитката.

Въпреки че тази лимонада може да бъде полезна в горещите летни дни, не бива да се прекалява с приема на сол. Хората, които имат високо кръвно налягане, бъбречни заболявания или други хронични заболявания, трябва да се консултират с лекар, преди да консумират редовно тази напитка.

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