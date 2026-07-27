Катето Евро отново показа, че градинарството е сред най-големите ѝ страсти. Актрисата често споделя със своите последователи в социалните мрежи кадри от двора си, където с много любов и грижа отглежда разнообразни плодове, зеленчуци и цветя.

Това лято усилията ѝ вече дават своя резултат. Градината на Катето е изпъстрена с разцъфнали цветя, които превръщат двора ѝ в истински цветен оазис.

Гигантски лилиуми, екзотична тигридия, нежни маргартитки и пищно разцъфтели мушката са само част от цветята, които красят двора на актрисата. И любимото франджипани, което тя отглежда с много старание и чийто цъфтеж очаква още от началото на пролетта.

Още едно любопитно растение вирее в цветния оазис на Катето Евро. Това е хоя – непретенциозно и отличаващо се с красиви, звездообразни, розово-бели цветове, които разцъфтяват през лятото. И изглеждат буквално нереални, сякаш направени от порцелан.

Снимка: instagram/k.evro

Наред с цветята, вече са узрели и първите домати – които актрисата внимателно обгрижваше месеци наред.

Най-голямо внимание обаче привлече първият домат. Той е наистина необикновен - с красива сърцевидна форма и веднага се превърна в „звездата“ на градината. Катето не пропусна да го покаже с гордост, а снимката предизвика множество положителни реакции и усмивки сред последователите ѝ.

Снимка: instagram/k.evro

И още – узрели малини и сливови дървета, натежали от плод. И, разбира се, домашните любимци, които са неизменна част от градината на Катето.

Снимка: instagram/k.evro

През годините актрисата многократно е показвала как сама се грижи за насажденията си и с удоволствие споделя как се развиват различните растения през сезоните. За нея градината е не просто място за отглеждане на вкусни и свежи продукти, но и начин да се откъсне от динамиката на ежедневието и да се наслади на спокойствието сред природата.

Освен на градината, Катето е отдадена и на грижи за своето семейство – сина Сашо Кадиев и снахата Ивелина, които са в очакване на първото си общо дете. Вече неведнъж актрисата показа как с внимание и обич се включва в подготовката за появата на бебето разкрива, че с нетърпение очаква да стане отново баба.

Така, между грижите за любимите цветя и зеленчуци и вълнението около предстоящото попълнение в семейството, лятото за Катето Евро е изпълнено с много поводи за радост.

Катето Евро е не само отлична градинарка и добра домакиня - но и популярно лице от телевизионния екран. Вижте моменти от гостуването ѝ в предаването на bTV "Кой да знае":

