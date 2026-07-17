Памела Андерсън, която избра спокойния живот сред природата, показа богатата си зеленчукова градина на остров Ванкувър и как отглеждането на растения се е превърнало в нейна терапия и начин да забави темпото.

Звездата от „Спасители на плажа“ даде на последователите си поглед към живота, който води далеч от светлините на Холивуд. Във видео, публикувано в Инстаграм, тя разходи феновете из своята пищна зеленчукова градина в семейното си имение в Ледисмит, на остров Ванкувър.

„Вижте какво расте в градината ми“, казва актрисата, докато показва редици от свежи растения и богата реколта от домашно отгледани зеленчуци като тиквички, домати, лук, а също и копър, слънчогледи, зеле и приказно красиви рози.

Снимка: Инстаграм

Живот в хармония с природата

Андерсън от години споделя любовта си към природата, устойчивия начин на живот и домашната храна. Актрисата е веган и често показва моменти от спокойното си ежедневие на остров Ванкувър.

Промяната на семейното ѝ имение и външните пространства тя показа в предаването Pamela’s Garden of Eden. С времето мястото се превърна в истински зелен оазис, в който Памела отглежда разнообразни цветя, билки и зеленчуци.

Снимка: Инстаграм

„Едва ли има зеленчук, който да нямам“

Градинарството е сред най-големите страсти на актрисата. В интервю през 2025 г. тя разказва, че отглежда множество сортове рози, както и слънчогледи, които определя като изключително жизнерадостни растения.

Най-голямата ѝ гордост обаче е зеленчуковата градина.

„Имам наистина голяма зеленчукова градина. Едва ли можете да назовете зеленчук, който да не отглеждам. Сменям културите и всеки сезон опитвам нещо ново“, споделя Андерсън.

За нея всяка нова градинарска година е възможност за ново начало и експерименти.

Градинарството като терапия

Любовта ѝ към работата в градината се задълбочава, след като ремонтира имота си на остров Ванкувър. Пространството я вдъхновява да започне да живее по-близо до природата, да отглежда собствена храна и да се занимава с консервиране и мариноване – традиции, познати и на нейното семейство.

С времето градинарството се превръща в нещо много повече от хоби.

Снимка: Инстаграм

„То е като успокояваща медитация за мен. Чета книги на растенията си и правя всякакви забавни неща“, признава актрисата.

Последната ѝ разходка из градината е поредното доказателство за новия живот, който Памела Андерсън е избрала – по-бавен, по-смислен и изпълнен с малки радости сред природата.

https://ladyzone.bg/laifstail/pamela-s-pickles-kiselite-krastavichki-s-rozi-na-pamela-andersan-snimki.html