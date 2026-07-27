Мартин от "Ергенът" и любимата му Йоана Илиева, позната също от четвъртия сезон на романтичното риалити, официално обявиха раздялата си и сложиха край на всички спекулации.

В Инстаграм стори Мартин Елвиса публикува снимка с Йоана, придружена с емоционално разкритие, от което става ясно, че двамата вече не са заедно.

"Тъй като искаме да избегнем всякакви интриги и злонамерени коментари по наш адрес и искаме всичко да е ясно и да излезе като информация от нас самите - с Йоана се разделихме. Запазваме приятелски отношения", с тези думи двамата слагат край на спекулациите.

Край на една приказка

Йоана Илиева и Мартин държат всичко да бъде ясно и да няма излишни клюки по техен адрес, както често се случва. Двамата бяха една от най-коментираните светски двойки. Припомняме, че Йоана Илиева влезе в четвъртия сезон на „Ергенът“ с доста интересна мотивация. Тя сподели, че е решила да се впусне в приключението заради бившия си приятел – Мартин Елвиса. Участието й в предаването обаче приключи светкавично. Йоана напусна имението още на първата церемония на розата, след като не получи подкрепа за постъпката си от Мартин.

Снимка: Instagram:@elvisarata

След финала обаче двамата се събраха и дълго време радваха своите последователи в социалните мрежи с емоционални снимки и вълнуващи моменти от личния си живот. Каква е истинската причина за раздялата им и ще разкрият ли детайли - предстои да разберем.