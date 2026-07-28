Две момиченца, оставени през няколко дни в едно и също сиропиталище в Китай, са осиновени като бебета от различни американски семейства и отведени да живеят на хиляди километри едно от друго. Една случайно забелязана снимка във Фейсбук обаче разкрива поразителната им прилика, а направеният впоследствие ДНК тест потвърждава невероятната истина – Оливия Кугъл и Емалин Рикетс са еднояйчни близначки.

Когато Стейси Кугъл разглежда снимки във Фейсбук от групата за осиновени деца от Китай, откъдето е и нейната дъщеря, попада на кадър, който я озадачава. На него вижда момиченце, което изглежда точно като малката Оливия, но не помни нито тя, нито съпругът ѝ да са го заснемали.

При по-внимателен поглед осъзнава, че детето всъщност е Емалин – друго момиченце, осиновено от семейство от същата група.

„Помислих си: „Това е моето дете, но всъщност не е моето дете“, спомня си Шерилин Дрейпър, осиновителката на Емалин, след като също вижда снимките.

Приликата, която всички забелязват

Двете момиченца били оставени в едно и също сиропиталище в Китай през няколко дни, а в документите им били записани различни рождени дати – с девет дни разлика. На седеммесечна възраст те били осиновени от две американски семейства, които пътували заедно до страната.

Още тогава всички забелязали поразителната прилика между бебетата. Един от бащите в групата, който бил професор по микробиология, дори предложил да вземе проби от вътрешната страна на бузите им и да направи ДНК тест. Майките обаче решили, че момиченцата просто имат сходни черти.

Шест месеца по-късно снимка във Фейсбук отново събудила съмненията. Стейси изпратила на Шерилин два кадъра – единия на Оливия, а другия с лицата на двете момичета, поставени едно до друго.

След като ги разгледала, Шерилин веднага написала: „Мисля, че трябва да кажа: Добре дошли в семейството.“

Когато момичетата били на около година и половина, ДНК изследване потвърдило невероятната истина – Оливия и Емалин са еднояйчни близначки.

Първата среща на сестричките

Няколко месеца по-късно двете семейства организирали първата среща между близначките на летището в Сан Франциско. Момичетата били на 22 месеца и сякаш веднага се разпознали. Те доближили ръцете си от двете страни на стъклена преграда, а трогателният момент бил запечатан със снимка.

„Плачех. Това е истинско чудо. До 18-месечна възраст разбрахме истината, а на 22 месеца те отново бяха заедно“, разказва Шерилин.

Връзката между близначките се проявила още при първата им среща. Те си подавали храна и общували така, сякаш никога не са били разделяни.

Близначки от разстояние

Макар да израснали на хиляди километри една от друга – Оливия в Кентъки, а Емалин в Калифорния – семействата направили всичко възможно момичетата да присъстват в живота една на друга.

Те се срещали веднъж или два пъти годишно, а през останалото време си говорели онлайн чрез видеовръзка, рисували, измисляли истории и организирали виртуални чаени партита.

Поразителна прилика и на 20 години

Днес Оливия и Емалин са на 20 години. И двете обичат музиката и изкуството, а житейските им пътища продължават да си приличат. Оливия изучава графичен дизайн, а Емалин – английска литература и азиатски науки.

Тъй като не са израснали заедно, те никога не са изпитвали необходимост умишлено да подчертават различията помежду си. Приятелите им често забелязват, че се обличат сходно, имат еднакъв музикален вкус и си приличат не само външно.

Понякога дори използват приликата си по забавен начин – Оливия изчаква Емалин първа да изпробва нов цвят на косата или прическа, за да види как би изглеждала и самата тя.

За техните майки най-ценното е, че едно случайно откритие не само е събрало разделените сестри, но и е свързало завинаги две семейства.

„Те ни превърнаха в едно семейство“, казва Стейси.

Вижте във видеото как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция: