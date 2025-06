Летният сезон е тук и всички негови предимства също - жарко слънце, морски приключения и студена диня. Хидратацията през лятото е от особена важност, за да поддържаме енергийните нива.

Природата се е погрижила да получаваме достатъчно хидратация в тялото си чрез сезонни плодове и зеленчуци, които са задължителни за лятото. Диня, череши, краставица и пъпеш са само част от летните лакомства. Въпреки че всички те повишават хидратацията, динята предлага и редица други ползи за здравето. Хрупкава и сочна, тя е задължителен плод за лятото и причините за това са многобройни.

5 изненадващи ползи от динята

1. За сияйна кожа

Динята е не само полезна за тялото, но е и отлична за здравето на кожата. Високото й съдържание на вода прави кожата еластична и здрава. Динята е богата и на витамин C, като една порция от 100 грама покрива до 13% от дневната нужда от витамин C, според данни на USDA. Витамин C стимулира производството на колаген и има и антиейдж ефект върху кожата.

2. Подпомага отслабването

Порция диня от 100 грама има само 30 калории! Всъщност, за динята е ясно, че е храна с отрицателно съдържание на калории, което означава, че изгаря повече калории чрез храносмилане, отколкото калориите, които приемаме, докато я консумираме. Освен това, тя подобрява храносмилането, подобрява чувството за ситост и има минимално съдържание на мазнини, което я прави чудесно допълнение към всяка диета за отслабване.

3. Ползи за сърцето

Съдържанието на ликопен в динята е перфектното допълнение към диетите за по-добро здраве на сърцето. Динята също така има нулево съдържание на натрий и много калий, което може да помогне за регулиране на високо кръвно налягане или хипертония. Цитрулинът, важна аминокиселина, открита в пулпата на динята, може да стимулира производството на азотен оксид, който регулира кръвното налягане и подобрява кръвообращението.

4. Намалява мускулните спазми

Както вече разбрахте, съдържанието на цитрулин в динята подобрява кръвообращението в тялото. Следователно, това помага за предотвратяване на мускулни болки след тренировки и ви хидратира отвътре. Динята е подходящо хранене след тренировка.

5. Подобрява зрението

Съединението ликопен, което се намира в динята, може да има ползи и за здравето на очите. То може да помогне за предотвратяване на свързаната с възрастта макулна дегенераци, пишат от NDTV Food. Освен това, динята съдържа и много витамин А, който е важен витамин за поддържане на здравето на очите.

