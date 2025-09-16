„Traitors: Игра на предатели“ е един от най-интригуващите риалити формати, създавани някога. Шоуто потапя в един в един мистериозен свят, изпълнен с мистика, напрежение и неочаквани стратегии и обрати.

Предаването за първи път е излъчено през март, 2021 г. в Нидерландия. А сега, едва четири годии по-късно, и зрителите на bTV ще имат привилегията се потопят в света на „Traitors: Игра на предатели“.

Приключението започва на 16 и 17 септември с два вълнуващи епизода, които ще проследят съюзите и своробразните битки на 25 известни личности. Всеки от тях ще трябва да намери начин да оцелее, без ничия помощ – тъй като приятелството е подложено на най-голямо изпитание, а всяко доверие е фатално.

Къде възниква „Traitors: Игра на предатели“?

Идеята за риалити формата възниква именно в Нидерландия. За първи път е излъчен в ефира на RTL 4 през 2021 г., под името „De Verraders“ (в буквален превод от на нидерландски „предателите“).

Вдъхновен е от парти играта „Мафия“, известна още като „Върколак“ - създадена през 1986 г. от Димитрий Давидов, студент по психология в Московския държавен университет. Играта моделира конфликт между две групи: информирано малцинство (мафиоти или върколаци) и неинформирано мнозинство (селяните).

Играта има две редуващи се фази: нощна фаза, по време на която могат тайно да се извършват убийства, и дневна, в която всички оцелели обсъждат и гласуват за елиминиране на заподозрян. Играта продължава, докато една фракция не постигне условието си за победа.

Първи и втори сезон на „De Verraders“ се развиват в и около замъка Еренщайн в нидерландския град Керкраде. Трети, четвърти и пети сезон са заснети във Франция. Водещ е телевизионната личност и стендъп комедиант Тийл Беканд.

Към днешна дата „The Traitors“ е лицензиран в редица държави, всяка от които създава локални адаптации. Сред тях са САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Франция, Белгия, Полша, Чехия, Украйна, Монголия.

В над 50 държави се излъчват епизоди чрез продажба на формата (т.н. tape sales) без задължително да има собствена версия.

Ето кои са 25-та българи, които участват в „Traitors: Игра на предатели“:



