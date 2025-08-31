Дани Петканов и Оля Малинова разказват за участието си в предаването „Traitors: Игра на предатели“. Двамата гостуват в студиото на „Тази събота и неделя“ и разкриват какво се крие зад усмивките на хората в играта.

Дани и Оля са двама от общо 25-те участници в българската версия на хитовия формат „Traitors: игра на предатели“. Двамата разкриват първите си впечатления от предаването и влизат в разговор за стратегията, напрежението и предизвикателствата, които зрителите предстои да наблюдават.

„Бях леко усмихната и силно озъбена“, признава Оля с характерното си чувство за хумор.

Дани Петканов вярва че „с усмивка се печелят приятели“, но същевременно подчертава, че в играта „всичко означава предателство“. По думите му „човек е възможно да се съмнява и в себе си“.

Според двамата участници фактът, че в българската версия участват само популярни личности, е изиграл и лоша шега на самите играчи. Това, че известните лица знаят по нещо за всеки от останалите участници, не е най-доброто, защото те вече имат контекст за играта. Така в играта влизат предразсъдъци и предварителни впечатления.

Дани коментира играта на Оля. Той признава, че водещата има страхотно влияние върху големи маси от хора и това си е проличало и в предаването. За каква държавна длъжност подходяща Оля според Дани вижте във видеото ето тук:

Оля и Дани признават, че са гледали само един сезон от чуждестранните издания на предаването, за да добият представа за правилата. „Traitors: игра на предатели“ вече има успешни версии в редица държави, сред които Великобритания, САЩ, Австралия и Нидерландия, където предаването се радва на огромна популярност и печели награди.

Още кои известни личности ще участват в предаването вижте ето тук:

