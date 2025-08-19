Оля Малинова, Оля от "Преди обед", Оля Идва, Оля Носи – тя има много имена, но истинското й име е Оля Антонова. Тя е една от участничките в новото риалити на bTV „Traitors: Игра на предатели“.

Колоритна, с чувство за хумор и силна лична позиция - Оля е добре известна на хората, които обичат да се забавляват. Всяка сутрин тя казва добро утро и от екрана на bTV, в ролята си на водеща на "Преди обед". Но какво още не знаем за нея?



Оля Малинова - 10 факта, които дори астролозите и картите таро не знаят за нея

1. Оля като родител - "Не прави медальони от кърма!"



"Имам чувството, че всеки ден се провалям!" - споделя Оля в интервю за Ladyzone по случай 7-ия рожден ден на сайта. Нещо, което си е мислила (почти) всяка майка. И макар да няма строги правила по отношение на дисциплината на сина си, споделя, че за нея има по-важни неща от това да си е легнал в 20 часа. "Искаме да го научим, да казва "извинявайте", "здравейте", да прави комплименти, да казва на какичките, че са красиви, да е внимателен с тях, да прави подаръци, да носи цветя, да се научи да получава удоволствие от доставянето на удоволствие. Това е един от бонусите на живота - можеш да получиш удовлетворение не когато взимаш нещо, а когато даваш" - споделя още в интервюто.

2. Оля и музиката - в 4. клас има касетки на Queen



Оля произхожда от музикално семейство - самата тя има музикално образование, сестра й също. Баща й е самоук музикант, а баба й е оперна певица. "Преди да мога да ходя и да пиша, съм имала слушалки за музика" - споделя тя.

3. Оля като стендъп комик - мечтае да бъде министър на щастието



Освен че е маркетолог, търговец на известен бранд за вино и водеща на "Преди обед", Оля Антонова се занимава и със стендъп комедия. Един от спектаклите й носи името "Министър на щастието" и е поставян на сцена над 18 пъти. "Българинът много добре се справя и дори да има бързи кредити, винаги има една пластмасова бутилка, 2-литровка, до масата, и с последните си средства успява да помисли за забавлението си. Това всичко трябва да попадне под моето министерство - да ми се отвори един хубав, мазен щат, да ми се даде еднахубава, стара сграда в центъра на София, където да изследваме щастието, да даваме препоръки как да се увеличи, да измерваме коефициента на щастието и други такива неща, за които аз съм напълно подготвена."

4. Оля и чувството за хумор

Чувството й за хумор е пословично и именно заради него успява да напълни залите на свои представления. Когато пее Bamboleo в колата, Николас Рейес от Gipsy Kings внезапно пожелава да пресява брашно в най-дълбокото мазе на френска пекарна за кроасани... ей тъй да не го чуват повече.

5. Когато Оля е сериозна



Макар ежедневието да е изпълнено с чувство за хумор, за Оля има много теми, които изискват човек да бъде изключително сериозен. Една от тези теми е ужасният натиск, който системата слага върху родители и деца да покриват определени образователни "крайпътни камъни". Според нея в този списък са - да държиш правилно молив, да оцветяваш по пунктир, да пишеш, да четеш.

Оля Малинова в подкаста "Малки разговори" - гледайте във видеото.

6. Работила е в корпорации в Ирландия, Бразилия и Австралия.

7. Преди време преживява особено силен бърнаут, който за дълго време я изважда от ежедневието й и способността да се грижи за себе си и детето. “Спираш и не знаеш какво да правиш. А стресът чака само за малко да спреш. Бърнаутът те спохожда не по средата на голям проект, а те акаткува, когато решиш да се спреш и да почиваш."

8. Заради любов би направила - немислимото. Но все пак никога не би станала веган.

9. "Не съм предполагала, че един ден ще изгрея на малкия екран. Обичам да разсмивам хората и вярвам, че е дошъл моментът да се срещнем, опознаем, влюбим и да се посмеем заедно", не крие вълнението си Оля Малинова, когато става водеща на "Преди обед".

10. Най-кошмарното и едновременно най-прекрасното изживяване, което е имала в колоритния си живот, е именно участието й в "Traitors: Игра на предатели". Повече за това ще разкаже в "Преди обед".

