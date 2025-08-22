Мая Пауновска е сред колоритните участници в „Островът на 100-те гривни“ по bTV, а също и едно от златните момичета на България. Освен това e инструктор по пилатес, собственик на 2 успешни бизнеса и майка на 2 деца.

Сега тя влиза в предаването "Traitors: Игра на предатели", а ние ви предлагаме 10 любопитни факта за нея, които може би не знаете:

1. На 37 години е, родена е в Мездра на 5 май 1988 г. Започва да тренира художествена гимнастика в родния си град. През 2001 г. преминава в софийския клуб "Илиана".

2. От 2004 г. е част на националния отбор на България. Първо, като индивидуална състезателка и от 2007 г. - в състава на ансамбъла. Като част от него успява да класира страната ни на пето място на Олимпийските игри в Пекин, както и да завоюва множество медали на световни и европейски първенства.

3. След прекратяване на кариерата в художествената гимнастика, започва да следва в НСА спортна журналистика и работи като редактор в спортния отдел на медийно издание.

4. Създава семейство и има 2 прекрасни деца – Елена и Иво. Учи ги да бъдат самостоятелни, да заявяват себе си и да бъдат автентични. „Аз съм много щастлива с възпитанието на децата си и вярвам, че те ще станат страхотни хора като пораснат“ - признава тя.

5. Жаждата й за надграждане и научаване на нови неща я водят до това да стане собственик на 2 успешни бизнеса - има агенция за дигитална реклама. Втората й работа е като партньор в пилатес студио, където е инструктор.

6. С много труд, постоянство, инат и известна доза късмет успява да постигне всичко, което иска. Какво харесва най-много в себе си? „Винаги съм “над нещата”. При мен няма драма, притеснение или лошо настроение“, казва Мая.

7. Мая се записва в „Островът на 100-те гривни“ заради жаждата за нови приключения. Вижда възможност за преживяване, което не можеш да си купиш с пари.

8. Тя спечели титлата „Кралица на социалната игра“ в „Островът на 100-те гривни“. Бившата гимнастичка залагаше предимно на стратегии, женски чар и добри комуникационни умения в предаването. Неведнъж тя обърна хода на събитията по удобен за нея и лагера ѝ начин.

9. Мая вярва, че разбирането, доверието и това да няма завист са ключът към силното и истинско женско приятелство. В предаването „Островът на 100-те гривни“ най-близкият й човек бе Бистра. „Опитаха се по всякакъв начин да ни отстранят, но ние останахме последните жени на Островът. Ние бяхме най-силната коалиция, най-силното приятелство и мисля, че успяхме да докажем, че женското приятелство съществува“.

10. В предаването тя се доказа не само като тактически играч, който мисли няколко хода напред, но и като „гимнастичката със стоманена воля“. Още в първия епизод тя пренесе целия товар буквално и преносно на собствените си плещи. На предложената помощ тя отговори така: „Аз съм мъжът в нашата къща!“.

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели"

