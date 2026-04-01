Съдебен иск, подаден на 30 март във федералния съд в Калифорния, твърди, че албумът на Тейлър Суифт „The Life of a Showgirl“ е вдъхновен от творчеството на певицата Марен Уейд, съобщават от Associated Press.

Марен Уейд твърди, че бляскавият брандинг на албума на Суифт от 2025 г. прекалено много прилича на естетиката на нейното собствено шоу „Confessions of a Showgirl“ . Това е името на нейна рубрика във вестник Las Vegas Weekly от 2014 г. насам, която по-късно се превръща в шоу на живо, с което тя тръгва на национално турне.

„И двата продукта споделят една и съща структура, една и съща доминираща фраза и едно и също цялостно търговско впечатление“, се казва в исковата молба. „И двете се използват в припокриващи се пазари и са насочени към едни и същи потребители.“

Уейд е описана като „певица, авторка на песни, комедиантка и писателка“ в исковата молба, където се уточнява, че нейната марка Showgirl обхваща изпълнения, писане на текстове и дигитални медии.

The Life of a Showgirl, 12-ият студиен албум на суперзвездата, който пълни стадионите, излезе през октомври 2025 г. и продаде 4 милиона копия през първата си седмица. На корицата Суифт е изобразена в кабаретен костюм от Лас Вегас, потопена във вода с настоящата й любима цветова гама от оранжево и ментово зелено. Във вторник, сутринта след завеждането на съдебния иск, Суифт пусна най-новото видео към песента си от албума, Elizabeth Taylor, в което се използват архивни кадри на холивудската звезда, починала през 2011 г.

Първоначално изглеждаше, че Уейд приема с одобрение използването от страна на Суифт на образа на „шоугърл“, като споделяше публикации в Инстаграм, в които използваше музиката на Суифт, хаштагове, свързани с албума, и ментовозелената цветова гама, коментира Associated Press. Но присъствието на Уейд в социалните медии замлъкна през последните месеци.

Като ответници в съдебния иск са посочени също компанията, която управлява търговските марки на Суифт, нейният звукозаписен лейбъл и неговото подразделение за търговия с артикули.

В съдебния иск се твърди, че албумът, неговата промоция и продуктите, свързани с него, са причинили „класически случай на объркване: преобладаващото търговско присъствие на по-новия продукт заглушава по-старата марка, докато потребителите започват да приемат, че оригиналът е имитацията. Това, което ищецът е изградил в продължение на дванадесет години, ответниците заплашват да погълнат за седмици.“

Представител на Суифт засега не е коментирал иска.

Уейд и нейният адвокат твърдят, че търговската марка Confessions of a Showgirl не биха останали незабелязани от екипа на Суифт.

В съдебния иск се посочва, че Американското ведомство за патенти и търговски марки е отказало да регистрира търговската марка Life of a Showgirl поради потенциално объркване с вече съществуващата търговска марка.

В писмо, издадено от ведомството в началото на март, се посочва, че заявката е била спряна поради потенциално объркване с друга чакаща регистрация на търговска марка, подадена по-рано за Showgirl от трета страна и отнасяща се до парфюми. В него се посочва и „отказ поради вероятност от объркване“ въз основа на съществуващата търговска марка Confessions.

Искът цели да се издаде съдебна заповед, която трайно да забрани на Суифт и нейните компании да използват името и изображенията на Life of a Showgirl, както и да се присъди парична компенсация, която ще бъде определена по време на съдебния процес, включително печалбите, произтичащи от използването на марката.