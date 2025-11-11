Феновете смятат, че знаят кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт - и всичко това заради поредица от бляскави вечери с приятелки в Ню Йорк. Теорията се появи в платформата X, след като изпълнителката беше забелязана заедно с Джиджи Хадид в частен клуб, а ден по-късно на стилна вечеря с колежката си Сабрина Карпентър.

Преди това 35-годишната певица беше видяна на вечеря и с приятелката си Ашли Авиньон, което породи слухове, че Суифт кани всяка от тях поотделно, за да ги помоли да бъдат нейни шаферки на предстоящата ѝ сватба с Травис Келси.

„Всички тези вечери с момичетата… прилича на събиране на шаферки“, написа фен в X, публикувайки снимки на Суифт и Карпентър.

На друга публикация със снимки на Суифт поотделно с Карпентър, Авиньон и Хадид, потребител коментира: „Чакайте… ние ли ставаме свидетели на вечерите за шаферките? Ха-ха.“

Теорията бързо стана популярна в онлайн пространството, а много фенове подкрепиха избора ѝ за момичета в специалния ѝ ден.

„Точно това си помислих, о боже мой, Сабрина като шаферка на Тейлър ще бъде толкова сладко“, възкликна трети. Друг фен предположи, че следващата ще бъде най-добрата ѝ приятелка Селена Гомес, която Суифт подкрепи на сватбата ѝ с Бени Бланко през септември.

„О, Боже, ще бъде емоционално - ако се появи със Селена, тогава ще сме сигурни“, написа той.

От Page Six са се свързали с представител на Суифт за коментар. Келси отправи предложението си през август в романтично украсена градина в двор.

„Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, гласи надписът под снимките от заобиканата с рози сцена.

Източник разкри пред изданието през септември, че подготовката за сватбата вече е започнала. „Ще се женят следващото лято в Роуд Айлънд“, казва източникът. „Тя бърза да има деца.“

По-късно същия месец друг източник заяви пред Us Weekly, че сватбата може да се състои още „в началото на следващата година“. Според него Суифт „изключително се забавлява, докато проучва локации и зали за церемонията“, а „почти всеки водещ моден дизайнер вече е предложил да създаде сватбената ѝ рокля“.

