Мегазвездата Тейлър Суифт оглави световните продажби през 2025 г. за четвърта поредна година и за шести път в кариерата си, предаде АФП, като цитира Международната федерация за фонографска индустрия (IFPI).

Организацията присъжда отличието на артиста с най-големи продажби на албуми и сингли през цялата година – независимо дали са в цифров, физически или стрийминг формат. Общият обем на продажбите за всеки от артистите, включени в класацията, не се съобщава, отбелязва АФП.

Тейлър Суифт се радва на исторически успех!

Изпълнителката на Shake it Off, която е на 36 години, изпреварва кей-поп групата „Стрей кидс”. Формацията от Република Южна Корея постигна най-доброто си класиране досега и за трета поредна година се нареди в топ 5 на класацията на Международната федерация за фонографска индустрия. След тях е канадският рапър Дрейк. Тейлър Суифт получава тази награда, след като през октомври на пазара излезе 12-ият ѝ албум The Life Of A Showgirl, припомня АФП.

Снимка: Getty Images

Любовта заема своето важно място в албума

През 2025 г. излезе и шестсерийният документален филм "The End of an Era", който показва какво се случва зад кулисите по време на световното турне на певицата. Фактът, че американската звезда оглавява класациите за шести път в кариерата си, е „исторически успех“, отбелязва в разпространено съобщение Виктория Оукли, изпълнителен директор на федерацията, цитирана от АФП.

Снимка: Getty Images

Актуалната в момента мегазвезда - пуерториканецът Бед Бъни, който се изяви по време на полувремето на Супербоул и наскоро триумфира на церемонията на наградите „Грами“, заема пето място, изпреварвайки американския рапър Кендрик Ламар.

