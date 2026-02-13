Американската скиорка Брийзи Джонсън си тръгва от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026 с повече от един трофей. Само пет дни след като спечели златен медал в спускането при жените, 30-годишната съотборничка на Линдзи Вон преживя още един незабравим момент – годеж на финала на състезание.

След участието си в дисциплината Super-G на 12 февруари, където за съжаление падна и не успя да завърши, любимият ѝ Конър Уоткинс я изчака на финалната линия. Пред погледите на публиката той коленичи в снега и ѝ предложи брак.

Развълнуваната Джонсън каза „Да“, а двамата се прегърнаха под аплодисментите на феновете.

Предложение с текст от песен на Тейлър Суифт

Романтичният жест имаше и специален музикален елемент. Уоткинс, бивш куотърбек по американски футбол, използва кутийка за пръстена с изписан цитат от песента на Тейлър Суифт „The Alchemy“:

„Honestly, who are we to fight the alchemy?“ – в превод „Честно казано, кои сме ние, че да се противопоставяме на тази магия?“

Снимка: Getty Images/Instagram

Пръстенът впечатли с извит дизайн и син камък, а вниманието към детайла не остана незабелязано – дори от самата Тейлър Суифт.

Попзвездата, която също е сгодена - за Травис Келси, който се състезава в Националната лига на САЩ по американски футбол, поздрави олимпийската шампионка лично в Инстаграм. В коментар тя цитира още един ред от същата песен:

„Where’s the trophy? He just comes running over to me“ CONGRATULATIONS!!! -

(„Къде е трофеят? Той просто се затича към мен“ – Поздравления!!!)

Поздравленията от една бъдеща булка към друга успяха да стоплят сърцата както на спортните фенове на Олимпиадата, така и на музикалните почитатели по цял свят.

„Винаги съм мечтала да се сгодя на Олимпиада“

След големия момент Джонсън призна пред NBC, че всъщност отдавна си е мечтаела за подобен развой на нещата.

„Може би съм му казвала, че винаги съм си представяла да се сгодя на Олимпиада. Това беше моята мечта! Но всичко се случи толкова внезапно и реалността е много по-красива от начина, по който си я представяш“, сподели тя.

Снимка: Getty Images/Instagram

Конър Уоткинс разкри, че планирал предложението цяла година. „Наистина се надявах да успея да стигна до финала и да го направя така, както исках. Всичко надмина най-смелите ни очаквания“, каза той.

Голямото олимпийско завръщане

Тазгодишните Игри са особено значими за Джонсън. Предишно падане на същото трасе я лиши от участие в Олимпиадата в Пекин през 2022 г. Сега тя направи впечатляващо завръщане – спечели злато в спускането и записа силно представяне в отборната надпревара.

„Няма нищо по-хубаво от това да се представяш добре и да имаш с кого да споделиш радостта“, каза тя.

И ако олимпийското злато е върхът на спортната кариера, то този годеж на финалната права без съмнение превърна Милано–Кортина 2026 в най-романтичната глава от живота на Брийзи Джонсън.

Вижте снимките в Галерията.

