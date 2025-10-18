Тейлър Суифт помогна на фен в нужда. 35-годишната поп звезда направи дарение към родителите на 2-годишно момиченце на име Лайла, на което беше поставена диагноза рак в четвърти стадий, след като припада само на 18 месеца.

Майката на Лайла, Кейтлин Смут, споделя историята на дъщеря си в социалните мрежи от месеци, а семейството на малкото дете набира средства за лечението ѝ чрез платформата GoFundMe от март.

Суифт се появи едва миналата седмица, когато Кейтлин сподели видео в своя TikTok акаунт – наречено „Stand with Lilah“ – в което се вижда как 2-годишното ѝ дете нарича певицата от „Life of a Showgirl“ своя „приятелка“, докато гледа видео на Суифт на своя таблет.

„Може би е моя вината“, пошегува се Кейтлин в надписа към видеото от 8 октомври, което включваше и кадри на майката на две деца, бременна с Лайла, докато присъства на турнето на Суифт „Eras“.

„Първоначално името на Лайла щеше да бъде Уилоу“, продължи гордата майка, визирайки едноименното парче на Суифт от 2020 г. „Бяхме твърдо решени да се казваме това през цялата ми бременност, но в крайна сметка спряхме на Лайла.“

„Слушах Тейлър през цялата си бременност и след това родих мини Суифти. Лайла обича музиката на Тейлър и по време на лечението си от рак винаги е намирала радост в нея“, продължи Кейтлин. „Надявам се Лайла да преодолее тази диагноза и един ден да отиде на концерт на Тейлър Суифт лично. Знам, че ще ѝ хареса.“

Според страницата на GoFundMe, формата на рак на мозъка на Лайла е изключително рядка и агресивна, тъй като миналата година в САЩ са документирани само 58 известни случая.

Въпреки че на малкото дете вече е отстранена маса от мозъка и то се е възстановило от операцията, лечението му все още включва три месеца химиотерапия, три месеца лечение със стволови клетки и известно количество протонна лъчетерапия, което ще изисква тя да остане в болница в продължение на четири седмици и да пътува на няколко часа до детска болница.

След малко повече от седмица, трогателното видео на Кейтлин стигна до Суифт, а в петък, 17 октомври, музикантката направи дарение от 100 000 долара в GoFundMe.

Снимка: https://www.instagram.com

„Изпращам най-силната прегръдка на моята приятелка, Лайла!“, написа тя под дарението си. „С обич, Тейлър.“

Кейтлин, Лайла и останалата част от семейството веднага бяха във възторг, тъй като дарението им донесе близо 60 000 долара над целта им за набиране на средства от 100 000 долара.

Във видеоклип, споделен в петък, Кейтлин написа, че дарението ще им позволи „просто да се съсредоточат върху това да бъдат с тяхното момиче“.

„Това реалност ли е?“, написа тя трогателното видео, в което тя и Лайла танцуваха на новото парче на Суифт „The Fate of Ophelia“.

„Благодаря ти много, @taylorswift. В шок съм“, продължи Кейтлин. „Това означава толкова много за нас. Не мога да изразя с думи колко невероятно благодарни сме. Тайлър (бащата на Лайла) и аз можем просто да се съсредоточим върху нашето момиченце и да бъдем заедно като семейство.“

В сладкото видео Лила благодари на поп звездата и отново я нарича „моя приятелка“.

„Не мога да спра да плача. Направи ни толкова красив подарък“, добави Кейтлин. „Благодаря ти.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK