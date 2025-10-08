Във всеки епизод на „Ергенът: Любов в рая“ има момент, който разтоварва напрежението и предизвиква усмивки - онези реплики, които зрителите обсъждат дни наред. Между романтичните срещи, ревността и драмите, участниците не пропускат да внесат хумор и самоирония.

От неочаквани коментари до забавни гафове пред камерите – ето кои бяха най-свежите изрази в епизод 24.

Бисери

Дениз

„Шермин иска да отиде на запад, а не на северозапад.“

Габи

„Аз съм много упорита, така че докато не ги разделя с Нелина и не ги събера с Ана, за Орлин говоря, няма да спра!“

„Най-доброто за него е Шехерезада!“

„Каквото аз ти обещая, никой друг не може да ти го даде!“

Шермин за Виктория

„Тя прилича на кондом.“

Габи за Виктория

„На’лупила си я е, като Мери Попинс е.“

„Няма какво да говорим за тоя лисунгер.“

Габи

„Киара, хайде, бе, като народна песен се мъкнеш! Хайде, пър!“

Красимир

„Представете си как ще реагирате вие като видите 7 сами момичета излезнали на бар – ще има поза „лешояд.“

Джан Микеле

„Весело и умната, ако не – русата.“

Петър за Виктор

„Кълне като циганка!“

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK