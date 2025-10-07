Всяко риалити има своите звездни моменти - онези спонтанни изрази и реплики, които остават в съзнанието на зрителите дълго след края на епизода. Участниците от „Ергенът: Любов в рая“ отново доказаха, че могат да бъдат не само драматични, но и искрено забавни.
Ето кои фрази предизвикаха най-много усмивки този път.
Бисери
Киара
„Фигурата мъж някак си не я усетих.“
„Все едно вие сте си женени, скарани и аз едва ли не влизам нарочно между вас.“
Виктория за Петър
„Ако беше със сини очи, щеше да е идеалния, но и сега става!“
Петър
„Какъв е тоя маниер на жените, когато вие сте в грешка – вие да се сърдите?“
Виктор
„Ей сега го викнах, малко да му набия канчето.“
Кристина към Петър
„Това цупене и такава реакция си е типично женско поведение.“
Кристина
„После ще стане сръдня.“
Петър
„Като излезем, мога да направя едно представление, да вземем зала 1 на НДК и всичките ти бивши да гледат.“
Петър към Дениз
„Виж как ми се заяжда – пръдня такава!“
Виктор към Петър
„Ако можехме да правим секс, всичко щеше да е наред!“
Петър и Дениз
„Апетитът идва с яденето.“
„Желанието - с лягането.“
Повече - вижте в следващото видео.
