Всяко риалити има своите звездни моменти - онези спонтанни изрази и реплики, които остават в съзнанието на зрителите дълго след края на епизода. Участниците от „Ергенът: Любов в рая“ отново доказаха, че могат да бъдат не само драматични, но и искрено забавни.

Ето кои фрази предизвикаха най-много усмивки този път.

Бисери

Киара

„Фигурата мъж някак си не я усетих.“

„Все едно вие сте си женени, скарани и аз едва ли не влизам нарочно между вас.“

Виктория за Петър

„Ако беше със сини очи, щеше да е идеалния, но и сега става!“

Петър

„Какъв е тоя маниер на жените, когато вие сте в грешка – вие да се сърдите?“

Виктор

„Ей сега го викнах, малко да му набия канчето.“

Кристина към Петър

„Това цупене и такава реакция си е типично женско поведение.“

Кристина

„После ще стане сръдня.“

Петър

„Като излезем, мога да направя едно представление, да вземем зала 1 на НДК и всичките ти бивши да гледат.“

Петър към Дениз

„Виж как ми се заяжда – пръдня такава!“

Виктор към Петър

„Ако можехме да правим секс, всичко щеше да е наред!“

Петър и Дениз

„Апетитът идва с яденето.“

„Желанието - с лягането.“

