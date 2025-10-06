Един от най-искрените и провокативни моменти в шоуто "Ергенът: Любов в рая" е този, в който всички участници се събират на банкет - за да си зададат искрени въпроси и да разкрият най-съкровените си чувства и желания.

В тези моменти се раждат не само най-големите спорове и откровения, но и най-забавните и запомнящи се изказвания. Вижте какви бяха те в епизод 22 на романтичното риалити.

Киара към Шермин

"Тя е абсолютен въздух под налягане."

"Остава си същата куха лейка."

Краси за Шермин

Само се изтъкваш и се изтъкваш!

Всички мъже, с които съм излизала съм ги харесвала не заради финансовото им състояние, а заради други техни качества, които са притежавали.

На мен пари е ми правят впечатление. Не бих тръгнала с човек само заради парите му.

Снимка: bTV

Шермин към Киара

Да се сравнявам с Киара това е все едно да сравниш private jet (частен самолет) с трамвай.

Киара към Шермин

"Госпожата е елементарна и смешна."

"Ние сме от голямото „добро утро“, дошли чак от Дубай до Родос, че да се правим на принцесата на Англия."

"Въздух под налягане. Това е човек, изключително комплексиран. Всичките ѝ „качества“ са минали под ножа."

Габи към Вики

"Цър пър, ти що се интересуваш от операция на носа? Втора ли ти трябва?"

"Много си позволяваш да хапеш. Не се прави на интересна, маймуно!"

"Джафка като пинчер. Просто ме дразни това нещо в нея."

Шермин към Киара

"Превъзхождам я с външен вид. И с това, че не си въртя задника по чалготеките."

"Аз и преди да мина под ножа, бях по-красива от теб."

"Не пея мазна чалга и не си правя шпагатите в 3 часа в някоя столична чалготека."

Още забавни моменти - във видеото:



