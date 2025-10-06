Стоян Ву беше един от участниците в предаването "Ергенът: Любов в рая", който успя да впечатли зрителите с ярка индивидуалност и силен дух . Балансиран, спокоен и последователен - така описва себе си Стоян. След напускането на шоуто, той сподели подробнсти за преживяванията си във вилата ексклузивно пред Ladyzone.
Как реши да участваш в предаването "Ергенът: Любов в рая"?
Не съм ходил на кастинг. Свързаха се директно с мен по телефона. Беше изненада, но приех, защото исках да изпитам себе си и да се самонаблюдавам – как ще реагирам в среда с напълно непознати хора и в условия, които нямат нищо общо с реалния ми живот.
Влезе ли с очакване да намериш истинската любов?
Нямах конкретни очаквания. Влязох с идеята просто да преживявам събитията. Честно казано, не вярвам, че мога да срещна любовта в такава среда.
Как би описал цялото преживяване в "Ергенът: Любов в рая"?
Като ученически лагер, но с пораснали деца. Имаше много излишна драма, много преструвки и интриги. За мен беше просто един експириънс - забавен на моменти, но в същото време без никакво развитие. А аз съм човек, който търси точно това – динамика, движение, растеж. Такова е и ежедневието ми в реалния живот.
Съжаляваш ли, че участва?
Не, не съжалявам за нищо. Просто осъзнах, че престоя ми там е загуба на време.
Кое е най-важното нещо, което научи от предаването?
Най-важното нещо, което научих е, че е по-добре да не се бъркаш в живота на другите хора. Аз така или иначе не го правя, но там го видях още по-ясно. Опитаха се да ме вкарат в някакви интриги, но не успяха.
А какво ново научи за себе си?
Не научих нещо ново за себе си, но си затвърдих това, което вече знам – че не се чувствам добре в пасивна среда, пошлост и интриги. За мен динамичното ежедневие и личностното развитие са на първо място.
Имаше ли жена, която те впечатли истински?
Не. Не се получи.
Кой беше най-забавният ти момент вътре?
Имаше една вечер, когато с Краси и Джани си говорихме и се шегувахме с доктора - Петко, че се е контузил. Смяхме се 40-50 минути като деца. Кармата обаче е кучка - после и тримата се контузихме.
Успя ли да създадеш приятелства във вилата?
Да! С Пенко, Джани, Йовица и близнаците. Това бяха мъжете, с които имах истински разговори, смях, разбиране и до ден днешен си комуникираме.
Какво искаше да покажеш на публиката?
Исках да се види ясна, че има и друг тип мъже. Не само такива, които са подмолни или пасивни. Има мъже, които са дисциплинирани, целенасочени и знаят какво искат от живота.
Ако имаше възможност да участваш отново, би ли го направил?
Не. Не бих. Не защото съжалявам, а защото вече го преживях и разбрах, че не е моето място. Беше ми забавно, но не ми липсва. В реалния живот имам достатъчно предизвикателства и развитие, а това не го открих в шоуто.
Опиши себе си с три думи?
Балансиран. Спокоен. Последователен.
И така, Стоян Ву остава верен на себе си - и пред камерите, и извън тях. След предаването, той се връща към динамиката на ежедневието си като фитнес треньор, без съжаления и с ясната увереност какви ценности търси и към какво се стреми в реалния свят.
