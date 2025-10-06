Стоян Ву беше един от участниците в предаването "Ергенът: Любов в рая", който успя да впечатли зрителите с ярка индивидуалност и силен дух . Балансиран, спокоен и последователен - така описва себе си Стоян. След напускането на шоуто, той сподели подробнсти за преживяванията си във вилата ексклузивно пред Ladyzone.

Как реши да участваш в предаването "Ергенът: Любов в рая"?

Не съм ходил на кастинг. Свързаха се директно с мен по телефона. Беше изненада, но приех, защото исках да изпитам себе си и да се самонаблюдавам – как ще реагирам в среда с напълно непознати хора и в условия, които нямат нищо общо с реалния ми живот.

Влезе ли с очакване да намериш истинската любов?

Нямах конкретни очаквания. Влязох с идеята просто да преживявам събитията. Честно казано, не вярвам, че мога да срещна любовта в такава среда.

Как би описал цялото преживяване в "Ергенът: Любов в рая"?

Като ученически лагер, но с пораснали деца. Имаше много излишна драма, много преструвки и интриги. За мен беше просто един експириънс - забавен на моменти, но в същото време без никакво развитие. А аз съм човек, който търси точно това – динамика, движение, растеж. Такова е и ежедневието ми в реалния живот.

Съжаляваш ли, че участва?

Не, не съжалявам за нищо. Просто осъзнах, че престоя ми там е загуба на време.

Кое е най-важното нещо, което научи от предаването?

Най-важното нещо, което научих е, че е по-добре да не се бъркаш в живота на другите хора. Аз така или иначе не го правя, но там го видях още по-ясно. Опитаха се да ме вкарат в някакви интриги, но не успяха.

А какво ново научи за себе си?

Не научих нещо ново за себе си, но си затвърдих това, което вече знам – че не се чувствам добре в пасивна среда, пошлост и интриги. За мен динамичното ежедневие и личностното развитие са на първо място.

Имаше ли жена, която те впечатли истински?

Не. Не се получи.

Кой беше най-забавният ти момент вътре?

Имаше една вечер, когато с Краси и Джани си говорихме и се шегувахме с доктора - Петко, че се е контузил. Смяхме се 40-50 минути като деца. Кармата обаче е кучка - после и тримата се контузихме.

Успя ли да създадеш приятелства във вилата?

Да! С Пенко, Джани, Йовица и близнаците. Това бяха мъжете, с които имах истински разговори, смях, разбиране и до ден днешен си комуникираме.

Какво искаше да покажеш на публиката?

Исках да се види ясна, че има и друг тип мъже. Не само такива, които са подмолни или пасивни. Има мъже, които са дисциплинирани, целенасочени и знаят какво искат от живота.

Ако имаше възможност да участваш отново, би ли го направил?

Не. Не бих. Не защото съжалявам, а защото вече го преживях и разбрах, че не е моето място. Беше ми забавно, но не ми липсва. В реалния живот имам достатъчно предизвикателства и развитие, а това не го открих в шоуто.

Опиши себе си с три думи?

Балансиран. Спокоен. Последователен.

И така, Стоян Ву остава верен на себе си - и пред камерите, и извън тях. След предаването, той се връща към динамиката на ежедневието си като фитнес треньор, без съжаления и с ясната увереност какви ценности търси и към какво се стреми в реалния свят.

Вижте повече за Стоян Ву - тук и във видеото най-отгоре.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK