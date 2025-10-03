Освен драмата, сълзите и романтичните признания, „Ергенът: Любов в рая“ поднася и безброй поводи за смях. От неволни гафове до остроумни закачки, участниците често създават реплики, които веднага се превръщат в хит сред зрителите.
Ето кои са най-забавните моменти от епизод 21, които доказват, че шоуто е не само за любов, но и за добро настроение.
Бисери
Габи за Краси и Шермин
„Положението е тотал-брутал там.“
Габи към Шермин
„Госпожо Шехерезада, простете, отидете на портата и викайте там, чакайте някой висшист.“
Габи
„Краска, Краска, горкия, как те мачкат тука.“
Красимир
„От двете жени - по-малкото зло.“
Габи
„Тя си го мачка сутрин, обед, вечер! Аз не знам от тоя мъж ще остане ли мъж накрая.“
Виктор
„Най-нестандартното място, на което съм правил секс в е Хеопсовата пирамида и в гробницата на Рамзес III."
Виктория
„Ама чакай, ти не си хазяйката на къща.“
Красимир към Шермин
„Умря циганинът, където те хвалеше. А, още е жив, извинявай."
Габи
„Отиде коня у ряката."
Повече - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK