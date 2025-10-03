Освен драмата, сълзите и романтичните признания, „Ергенът: Любов в рая“ поднася и безброй поводи за смях. От неволни гафове до остроумни закачки, участниците често създават реплики, които веднага се превръщат в хит сред зрителите.

Ето кои са най-забавните моменти от епизод 21, които доказват, че шоуто е не само за любов, но и за добро настроение.

Бисери

Габи за Краси и Шермин

„Положението е тотал-брутал там.“

Габи към Шермин

„Госпожо Шехерезада, простете, отидете на портата и викайте там, чакайте някой висшист.“

Габи

„Краска, Краска, горкия, как те мачкат тука.“

Красимир

„От двете жени - по-малкото зло.“

Габи

„Тя си го мачка сутрин, обед, вечер! Аз не знам от тоя мъж ще остане ли мъж накрая.“

Виктор

„Най-нестандартното място, на което съм правил секс в е Хеопсовата пирамида и в гробницата на Рамзес III."

Виктория

„Ама чакай, ти не си хазяйката на къща.“

Красимир към Шермин

„Умря циганинът, където те хвалеше. А, още е жив, извинявай."

Габи

„Отиде коня у ряката."

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

