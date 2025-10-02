Скандали, любов, интимност, ревност - вихрушка от емоции се завърта в еп. 19 на романтичното предаване Ергенът:Любов в рая. Вижте кои са най-култовите изказвания от епизода.

Виктория

"Била гадже на този и онзи, може би им е чистила само частните самолети."

Дениз

"Той е контрол фрийк – това е червена лампа за един мъж."

Виктория

"Те са едни комплексирани, негостоприемни хорица."

Габи

"Според мен Виктория трябва да спи пред къщата, вързана със синджир."

Виктория към Йовица

"Аз на такива хора като теб не искам да съм някакъв фактор."

Виктория

"Йовица се е впил като кърлеж във Филипа."

Йовица

"Аз ще дойда във въшата стая и ще правя циркове, за да не може тя да спи.

В крайна сметка не сме на курорт."

Йовица

"Искам да спя с Филипа!"

Красимир

"Ана е много злобна!"

Габи

"Ще ревеш обаче."

Йовица за Филипа

"Секс не е имало! Гушкали сме се, целували сме се, но до там."

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

