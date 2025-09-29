Емоциите и страстите в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" вземат връх и стават все по-горещи. Предизвикателни игри, провокативни флиртове, ревност и дори заформящ се любовен триъгълник.

На фона на това участниците разменят помежду си все по-остри и хапливи реплики. Които понякога дори водят до недоумение - и човек се чуди да се засмее или възмути.

Ето кои някои от най-забавните и неочаквани изказвания от епизод 17 на забавното шоу.

Шермин за Киара

"Името на Киара е написано на зара, за да може да се въргаля по земята, както е свикнала тя."

"Като си менте, си менте."

"Тя си е свикнала да е по чалготеките и да си върти задника."

"Изглеждам много по-добре и мога да предложа и съдържание, не само външен вид. А тя само седи и гледа тъпо, не умее нищо друго."

"Подобен тип жени, които изглеждат зле, искат да вземат мъжете на жени, които изглеждат по-добре от тях, за да се почувстват по-добре със себе си."

Шермин за Красимир

"Ще се върне при мен с подвита опашка."

Красимир за Шермин

"Щом не харесва българските мъже, да си ходи в Израел."

Киара за Шермин

"Странни са ми коментарите ѝ, защото тя е цялата направена, а аз съм естествено красива."

Габи към Калоян

"Прощавам ти всичко за момента, но не трупай нови минуси."

"Ти да не си усетил, че съм чревоугодник, че само по ресторанти ме водиш? Ще изляза като някаква гладница, ламя, която само тъпче и тъпче."

"Не мога да кажа, че те обичам, но си ми много мил!"

"Искам Калоян да ме чешка и да ме мачка. Не знам какво е това."

"Хубав си, но това не стига."

Калоян към Габи

"Това, което търся у една жена си ти."

Хени

"Бих дала всичко от себе си в името на смеха."

За още забавни реплики - гледайте видеото:



Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK