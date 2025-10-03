Стоян Ву - чаровен, харизматичен, без претенции и изкуствено поведение. Един смел мъж, който без да се замисли се впусна в най-романтичното предаване "Ергенът: Любов в рая". Той бързо успя да привлече вниманието на жените към себе си и да събуди интерес у всички участници. Но кой е Стоян Ву, когато никой не гледа?
Стоян Ву обича адреналина в големи количества. Той влезе във вилата на любовта с ясното съзнание какво търси. Условията му бяха прости: "жената да има хумор, да не е по-грозна и по-дебела от него.
Какво обаче все още никой не знае за него? Споделя ни в поредицата "Лексикон":
Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?
Никого. Изключително и само себе си.
На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
На много неща - включително чест, лоялност, уважение и ценностите, които днес не се ценят.
Какво е любовта за теб сега?
Нещо специално - ценно и рядко.
Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Мисля, че нямам такова. Просто съм себе си.
Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Мисля, че нямам такъв.
Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Не бих писал писмо с емоджита.
Любим плод, песен, цвят и футболен отбор
- Зелена ябълка
- Песен на Tupac Amaru Shakur "Dear Mama",
- Нямам определен любим цвят
- Барселона
