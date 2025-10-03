Стоян Ву - чаровен, харизматичен, без претенции и изкуствено поведение. Един смел мъж, който без да се замисли се впусна в най-романтичното предаване "Ергенът: Любов в рая". Той бързо успя да привлече вниманието на жените към себе си и да събуди интерес у всички участници. Но кой е Стоян Ву, когато никой не гледа?

Стоян Ву обича адреналина в големи количества. Той влезе във вилата на любовта с ясното съзнание какво търси. Условията му бяха прости: "жената да има хумор, да не е по-грозна и по-дебела от него.

Какво обаче все още никой не знае за него? Споделя ни в поредицата "Лексикон":

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Никого. Изключително и само себе си.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

На много неща - включително чест, лоялност, уважение и ценностите, които днес не се ценят.

Какво е любовта за теб сега?

Нещо специално - ценно и рядко.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Мисля, че нямам такова. Просто съм себе си.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Мисля, че нямам такъв.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Не бих писал писмо с емоджита.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Зелена ябълка

Песен на Tupac Amaru Shakur "Dear Mama",

Нямам определен любим цвят

Барселона

