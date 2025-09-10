Романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" приветства нов ерген - Стоян Ву. Той е чаровен, харизматичен, без претенции и изкуствено поведение, а това определено привлече вниманието на голяма част от участничките.

Стоян Ву обича адреналина в големи количества. Той е готов да влезе във вилата на любовта и добре знае какво търси. Условията му са прости: "жената да има хумор, да не е по-грозна и по-дебела от него."

Новодошлият участник в предаването е на 37 години и е от град София, но той има и виетнамски корени. За него семейството винаги е на първо място.

Баща му е виетнамец и е работил в спецчастите. Стоян твърди, че е наследил екзотичния си чар и любовта към бойните изкуства именно от него. От майка си пък, която е българка, е взел богатата душевност.

Той има две сестри – една по-голяма и една по-малка.

Кой е Стоян Ву?

Той е персонален треньор и шампион по културизъм. Впечатление прави перфектната му физическа форма, като той често споделя снимки на големите си бицепси и плочки в социалните си мрежи.

Мисията му е да помага на хората, независимо дали става въпрос за голямото му семейство, или за клиентите му във фитнеса. Отношенията си с клиентките във фитнеса поддържа строго професионални.

Признава, че е директен, без да си мери думите. Определя се като мъж с ценности от едно време, зрял и уравновесен.

Споделя още, че е моногамен и че не се впечатлява от кратки авантюри.

Повече за него, вижте в следващото видео или по-горе.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

