Вместо да се успокои, обстановката в епизод 20 на „Ергенът: Любов в рая“ се нажежава още повече!

Проблемът с това къде да спи Виктория се задълбочава. Филипа не се чувства конфортно в така създалата се ситуация, но Йовица не желае да отстъпи пред Виктория и вместо да се успокои, обстановката се нажежава още повече.

Натали и Орлин се прибират след срещата, но няма кой да ги посрещне. Единствено Виктор е навън. Всички са се прибрали след скандалите с Виктория.

Сладката двойка Натали и Орлин са озадачени от ситуацията във вилата. Празен двор и много напрежение. Хаосът намира своето място дори и сред лукса.

"Има ново момиче, което явно има някакъв проблем", казва хореографката за новото попълнение Виктория.

Натали и Орлин искат да прекарат нощта на едно легло. Затова молят Йовица и Филипа да им предостъпят спалнята. Те се съгласяват, като Йовица смята да говори с Красимир, за да поиска от него да освободи двойното легло за него и Филипа.

Йовица говори с Краси, за да поиска от него да освободи двойното легло за него и Филипа. Краси не е очарован от молбата му, защото алтернативата е да спи в хола. Но се съгласява.

"Аз искам да спя с Филипа", категоричен е Йово.

Габи смята, че в къщата е имало секс. Според нея, между Йовица и Филипа вече е имало сексуални отношения. Някои са на същото мнение, други не смятат, че това е вярно.

"Не, не е имало секс. Не знам дали ще има изобщо на този етап, във вилата", категоричен бе Йовица. А неговата любима допълни, че между тях наистина няма нищо повече от целувки, прегръдки и мили жестове. Поне към този момент.

"Смятам, че отношенията ни имат потенциал. И, да, искам близост с мъжа, когото съм и избрала, но не мисля, че тук е мястото да се показват такива неща", сподели Филипа.

Отношенията между Габи и Ана-Шермин и Виктория се развиват все повече в отрицателна посока.

Габи смята, че Виктория трябва сама да си тръгне от имението, защото никой няма да я погледне.

„Шермин е като една карикатура”, категорична е Виктория.

Според Габи, Шермин съблазнява Краси, но на приливи и отливи. Ана-Шермин смята, че Краси не я предразполага. Той не знае защо тя е по-смирена - защото се чувства застрашена, или това е маска, която може да свали.

Нападат я на тема визия и характер, като дори директно й заявяват, че никой от мъжете няма да прояви романтичен интерес към нея и, че не я възприемат като заплаха.

"Хем си грозна, ами, бъди мила и добра. Редно е, трябва и ще си ходи!", казва Габи.

"Ще й сложа едно килимче и да спи на пода", изнервено заяви Йовица по адрес на Вики.

"Ти не си някоя принцеса да се държиш като такава", добавя той. А на удара, Виктория отвръща като му казва, че е токсичен нарцисист. Как ще се развие драмата с новата участничка - предстои да разберем.

Красимир споделя, че все още не е решил със сигурност към коя дама да се насочи. Колебае се между Шермин и Киара, но се притеснява, че ако се отдръпне от Ана-Шермин, тя ще се настрои срещу него и ще започне да го напада.

Йовица му дава съвет да си запази отношенията с Шермин, за да не влиза в излишни конфликти.

