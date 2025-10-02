Отношенията между Габи, Ана-Шермин и Виктория се развиват все повече в отрицателна посока. Заформя се отровна тройка, която бързо ще развали настроението във вилата.

Габи смята, че Виктория трябва сама да си тръгне от имението, защото никой няма да я погледне. Отправя обиди и нападки към Вики, а след нея се включва и Шермин, която съвсем открито влиза в конфликт с новата участничка.

Нападат я на тема визия и характер, като дори директно й заявяват, че никой от мъжете няма да прояви романтичен интерес към нея и, че не я възприемат като заплаха.

"Хем си грозна, ами, бъди мила и добра", казва Габи.

"Редно е, трябва и ще си ходи!" - добавя тя.

Проблемът с това къде да спи Виктория се задълбочава. Филипа не се чувства конфортно в така създалата се ситуация, но Йовица не желае да отстъпи пред Виктория и вместо да се успокои, обстановката се нажежава още повече.

"Ще й сложа едно килимче и да спи на пода", изнервено заяви Йовица по адрес на Вики.

"Ти не си някоя принцеса да се държиш като такава", добавя той. А на удара, Виктория отвръща като му казва, че е токсичен нарцисист. Как ще се развие драмата с новата участничка - предстои да разберем.

Гледайте още подробности във видеото тук и най-отгоре.

Всичко най-любопитно от предаванете, следете в нашата рубрика Ергенът:Любов в рая.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK