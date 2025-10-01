Сълзи от смях, неочаквани признания и реплики, които със сигурност ще се превърнат в така популярните мемета в мрежата - новият епизод на „Ергенът: Любов в рая“ ни подари цяла палитра от настроения. Събрахме най-добрите, за да ги преживеем отново заедно.
Ето някои от най-забавните и неочаквани изказвания от епизод 19 на романтичното шоу.
Бисери
Виктория
„Такива като Шермин аз ги ям на закуска.“
Лили Естер
„Леле, тая как влиза с гръм и гръмотевица, поне да беше хубава, бате.“
Шермин за Киара и Виктория
„Светлата Баба Яга и тъмната Баба Яга.“
Шермин
„Тя, тая е някаква ман… да не казвам каква от махалата, то си личи.“
Габи за Виктория
„Доста е грозна, ужасна е! И операция на носа гледам си е направила, и това не я спасява, горката.“
Виктория
„Тя какво прави тук? Защо не си хване някой дубайски шейх или руски олигарх, който да ѝ оправи живота, а е тук в „Любов в рая“?“
Шермин
„Красимир ще го видим впоследствие дали ще избере умната жена, която говори 5 езика или чалгаджийката, която си върти задника и не може да каже 1 дума.“
Шермин
„Последното момче, което бях отрязала, баща му има частен самолет. Много ми дреме за Красимир, който има заложни къщи в България!“
Виктория
„Йонко, Йован, Йоши, ще му науча името може би, ако не си тръгне.“
Филипа към Виктория
„Ти не си дошла на курорт, дошла си на казарма!“
Някои от най-интересните моменти в епизода – вижте във видеото по-горе и тук:
