Сълзи от смях, неочаквани признания и реплики, които със сигурност ще се превърнат в така популярните мемета в мрежата - новият епизод на „Ергенът: Любов в рая“ ни подари цяла палитра от настроения. Събрахме най-добрите, за да ги преживеем отново заедно.

Ето някои от най-забавните и неочаквани изказвания от епизод 19 на романтичното шоу.

Бисери

Виктория

„Такива като Шермин аз ги ям на закуска.“

Лили Естер

„Леле, тая как влиза с гръм и гръмотевица, поне да беше хубава, бате.“

Шермин за Киара и Виктория

„Светлата Баба Яга и тъмната Баба Яга.“

Шермин

„Тя, тая е някаква ман… да не казвам каква от махалата, то си личи.“

Габи за Виктория

„Доста е грозна, ужасна е! И операция на носа гледам си е направила, и това не я спасява, горката.“

Виктория

„Тя какво прави тук? Защо не си хване някой дубайски шейх или руски олигарх, който да ѝ оправи живота, а е тук в „Любов в рая“?“

Шермин

„Красимир ще го видим впоследствие дали ще избере умната жена, която говори 5 езика или чалгаджийката, която си върти задника и не може да каже 1 дума.“

Шермин

„Последното момче, което бях отрязала, баща му има частен самолет. Много ми дреме за Красимир, който има заложни къщи в България!“

Виктория

„Йонко, Йован, Йоши, ще му науча името може би, ако не си тръгне.“

Филипа към Виктория

„Ти не си дошла на курорт, дошла си на казарма!“

Някои от най-интересните моменти в епизода – вижте във видеото по-горе и тук:

