Финалистите отдавна станаха ясни, а тази вечер разбрахме и кои са победителите в първия сезон на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". Вече вместо напрежение, драми и интриги, във вилата цари любов и огнена страст.

Някои от романтичните двойки се изменяха в хода на предаването, но най-важните избори бяха взети днес. Дали участниците все още са заедно и след финала обаче, предстои да разберем.

Емоциите при всяка една от двойките бяха толкова романтични, че някои дами не успяха да скрият сълзите си. Потреперващи гласове и ръце, искрени усмивки и красиви думи - финалните двойки показаха истинските си чувства пред половинките си.

Пътят до този момент никак не беше лесен. Много от двойките, които видяхме на финала преминаха през тежки изпитания и драми. 20 мъже и 20 жени - 40 различни характера, които се сблъскаха в рая. Тези предизвикателства не попречиха на любовта да намери своя път към двойките.

Дали тези целувки са началото на истинска любовна история или ще останат просто като най-запомнящия се миг от финала – очакваме да разберем с нетърение. Едно обаче е сигурно: „Ергенът: Любов в рая“ ще се помни дълго именно с този момент, който доказа, че когато емоциите са истински, камерата няма как да ги скрие.

Коя двойка се целуна най-страстно? Петър и Кристина 0

Виктор и Дениз 0

Йовица и Филипа 0

Денис и Благовеста 0

Калоян и Габи 0

Орлин и Натали 0

Красимир и Киара 0 Резултати Гласувай

Още от церемонията на пръстена - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

