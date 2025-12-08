Дълъг и нелек бе пътят, който Киара и Красимир извървяха един към друг в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“. Нужно им бе много време, докато изяснят отношенията си и успеят да премахнат всички пречки пред себе си. Неочакваното напускане на Анна-Шермин от шоуто най-сетне даде възможност да се обяснят един на друг и да разкрият чувствата си.

И колкото повече време прекарваха във взаимната си компания, толкова по-близки ставаха – дотолкова, че се превърнаха в една от двойките, достигнала до финала. „Виждам, че погледът му е на влюбен човек“, каза Киара, докато връчваше на Краси своята роза. Той ѝ отвърна жеста, заявявайки, че е благодарен за това, че животът ги е срещнал.

Дали певицата и бизнесменът ще продължат отношенията си и след като напуснат рая, предстои да разберем. Междувременно може да си припомним някои от най-романтичните моменти от предстоя им в предаването.

Силно привличане и любовен триъгълник

Още с влизането си, Киара заяви интереса си към Краси. Без да се притеснява от факта, че, поне привидно, той бе с Шермин. Тя го покани на индивидуална среща и така постави началото на любовен триъгълник и истинска война. Дълго време битката се водеше – със словесни престрелки, подмятания и дори откровени нападки.

Снимка: bTV

Сексуални откровения

Най-потърпевш бе Красимир – буквално „разкъсван“ между две жени. Но колкото и изискваща и обсебваща към него да бе Шермин, той на моменти не се въздържаше да изрази желанията си към Киара. Отношенията между тях ставаха все по-дръзки и закачливи и дори се стигна до открити сексуални намеци.

„Какъв секс харесваш – по-груб или по-нежен?“, в даден момент дори Краси прошепна в ухото на Киара – подстрекаван от нейната близост и приканваща усмивка.

Снимка: bTV

Разочарования

Въпреки това, Краси не се решаваше да направи открита стъпка към Киара. Нещо, което силно огорчи певицата и тя дори бе на ръба да се откаже от бизнесмена. Но всичко се промени в момента, в който Шермин напусна „бойното поле“.

Любовта възтържествува

Попфолк певицата Киара не скри щастието си от този факт и побърза да направи признание, при това пред всички участници: "Много съм миличка... като съм влюбена", разкри тя.

Оттук насетне връзката между Киара и Красимир „разцъфна“ – двамата започнаха да делят една стая, бяха неразделни в ежедневието и вечерните банкети и дори се запознаха родителите.

Снимка: bTV

Още моменти, документиращ любовта между Киара и Красимир - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK