Романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ навлиза във финалния си, решаващ етап – когато истината ще излезе наяве. И ще разберем, най-сетне, кой е искрен в чувствата си и кой, може би, е крайно лицемерен.

Напрежението между участниците буквално витае във въздуха. Те се подготвят за последната церемония на розата. „Спомням си първата“, споделя Петър. „И колко бях объркан и напрегнат. Сега съм с избистрен ум и много по-ясно какво искам в този живот.“

Петър може и да е сигурен в себе си и в избора, който ще направи. Но за мнозина от останалите участници, церемонията е свързана със съмнения и липса на яснота.

Появата на водещата Райна Караянева внася известен ред. Тя е тази, която започва да привиква двойките, една по една, давайки им възможност да направят своя избор – да продължат заедно напред или да се откажат един от друг.

Дениз и Виктор

„Мисля, че си казахме много неща – за да стигнем до този миг, в който аз да ти дам тази розичка“, казва с усмивка психоложката, пристъпвайки към Виктор и поднасяйки му цвете. Което той без колебание приема. И бърза, на свой ред, да поднесе своята роза. Двамата се прегръщат и по всичко изглежда, че общото бъдеще е пред тях.

Снимка: bTV

Кристина и Петър

Криси не се церемони – и без каквито и да е предисловия, тя просто поднася розата на Петър. Той я поема с отворено сърце – и на своя страна отвръща не само цвете, а и красиво стихотворение. „Животът си не помня преди теб“ са само част от думите на актьора, които, поне привидно, успяват да разнежат Кристина.

Филипа и Йовица

Те са една от двойките, които още от самото начало показаха, че любов в рая може да съществува. „Благодаря, че те има“, казва развълнувано Филипа на своя любим, който ѝ отговаря със същото вълнение и плам. Двамата си разменят рози и запечатват момента с целувка.

Киара и Красимир

„Виждам, че погледът му е на влюбен човек“, казва Киара и бърза да закичи с цвете своя избраник. Който на свой ред се обяснява, заявявайки дори, че благодарен за това, че животът ги е срещнал.

Благовеста и Денис

Още една двойка, която има шанса да сподели пред всички любовта си. „Дойдох тук да търся не принц, а партньор“, смело заявява Блага. Думите ѝ са посрещнати с усмивка, прегръдка и целувка от страна на Денис.

Снимка: bTV

Изненадата на вечерта – Габи и Калоян

Привидно церемонията е приключила. Розите са раздадени. Но, не докрай. Остават двете златни рози, които водещата Райна има право да даде. Без много колебание, тя избира Габи и Калоян. Това, очаквано, предизвиква бурни емоции от страна на инфлуенсърката – тя е толкова благодарна и развълнувана, че дори не успява да си поеме дъх.

„Аз наистина съм влюбена в теб“, заявява в крайна сметка Габи.

Какво още се случи на романтичната и крайно емоционална церемония – гледайте във видеото:

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

